Temen ser "golpeados" por posible baja del 10% en el precio de la tortilla

Al menos tres mesas de diálogo han sostenido los integrantes de la industria de la tortilla de maíz con representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para analizar la propuesta presidencial de bajar el precio de la tortilla al 10 por ciento, destacó Juan Carlos Dávila Arteaga.

Sin embargo, el presidente del Consejo de Administración de la Gran Alianza Industriales de la Masa y la Tortilla de México, destacó que el precio de los insumos no es barato, que, aunque buscarán mejores costos de producción no sería suficiente, tras la inflación.

Y dentro de las reuniones con representantes de la Sader, dijo que los tortilleros han pedido eliminar la competencia desleal, así como una mayor seguridad para evitar que el crimen organizado les afecte, pero que no han llegado a un acuerdo.

"Hablan de fideicomisos, cuando ya no existen, aquí se trata de capitalizar la industria y una de las propuestas que les hice era como todo es Bienestar ahorita, que se lleve a cabo y sigamos el esquema inmediato con lo cual ya está diseñado para crear la Comisión Reguladora Alimentaria, que el productor agropecuario ya cuando siembre él sepa cuando levante su cosecha a qué precio la va a vender", comentó.

Destacó que se requiere que se requiere analizar a fondo los pros y los contras, para que ninguno de los sectores sea afectado, dado que han tenido incrementos que rebasan el 200 por ciento en todos los insumos, dijo Dávila Arteaga.

"Y el incremento o el ajuste que se ha hecho en el precio del kilo de la tortilla no rebasa el 30 por ciento. No estamos en condiciones hasta que participemos todos los estabones que componemos la cadena productiva maíz, tortilla. Las empresas gaseras no se van a bajar el 10 por ciento, las del maíz tampoco, ni las harinas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se va a bajar el 10 por ciento. Y además la tortilla ni siquiera está incluida en la canasta básica", resaltó.

De acuerdo a Dávila Arteaga, un promedio de 300 tortilleros de Sonora se encuentra agremiado a la Gran Alianza Industriales de la Masa y la Tortilla de México.