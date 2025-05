Sonora Cibersegura advierte sobre estafas de vishing

Con la finalidad de evitar que la ciudadanía sea víctima de "vishing", una modalidad de estafa online que utiliza llamadas telefónicas para engañar a las personas y obtener información personal o financiera, Sonora Cibersegura advirtió sobre un incremento de casos de esta modalidad de estafa. En Sonora, hasta el momento se contabilizan 25 reportes, de los cuales siete son de Cajeme.

José Manuel Acosta, fundador de esta organización, señaló que a nivel nacional se ha reportado recientemente un aumento masivo de llamadas telefónicas provenientes de números con el prefijo +44, correspondiente al Reino Unido. Esta situación ha generado alerta entre los usuarios y las autoridades, ya que se sospecha que se trata de una nueva modalidad de estafa telefónica internacional.

El experto detalló que las características de estas llamadas incluyen que el identificador de llamada muestra un número que comienza con el prefijo internacional del Reino Unido. Al contestar, algunos usuarios escuchan mensajes automáticos en español, informando que un esquema común es ofrecer supuestas vacantes de trabajo en empresas internacionales, pidiendo a los usuarios guardar el número en WhatsApp para recibir más información.

En algunos casos, después de interactuar por WhatsApp, se solicita un "depósito de activación" para acceder a "misiones premium" de trabajo. Una vez realizado el pago, los estafadores desaparecen. Acosta agregó que otra táctica relacionada es la de llamar y colgar inmediatamente, buscando que el usuario devuelva la llamada a un número internacional de tarifa premium, generando cargos elevados.

"El objetivo final de estas llamadas puede ser engañar a las personas para que proporcionen información personal sensible, que luego podría utilizarse para otros fraudes o robo de identidad. Además, a través de mensajes SMS o WhatsApp, también se podrían enviar enlaces que infectan el dispositivo con malware", señaló.

Por lo anterior, Acosta destacó la importancia de no contestar llamadas de números desconocidos, especialmente si tienen prefijos internacionales no reconocidos. También recomendó no guardar el número en contactos, no interactuar de ninguna manera y evitar devolver la llamada si se corta inmediatamente. Asimismo, se aconseja no hacer clic en enlaces sospechosos enviados por SMS o WhatsApp, bloquear y reportar el número como spam en el teléfono y en WhatsApp.

Se recomienda revisar la configuración de privacidad en WhatsApp, limitando quién puede ver la foto de perfil, el estado y el número de teléfono. Además, se aconseja desconfiar de ofertas de trabajo demasiado buenas para ser verdad, nunca proporcionar datos personales o bancarios a desconocidos y reportar los intentos de fraude a las autoridades a través del número 089 o el 800 TE CUIDO (800 832 8436).