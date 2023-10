Solicitud para suspender a Ayuntamiento de Cajeme sigue en pie: Arrayales Terán

La solicitud que se hizo en 2022 ante el Congreso del Estado de Sonora para que el Ayuntamiento de Cajeme sea suspendido por negarse a cumplir con leyes y obligaciones sigue en pie, aseguró el exregidor del Partido del Trabajo, Rosendo Arrayales Terán.

Recordó que fue el 21 de septiembre de dicho año cuando el exedil promovió esta solicitud, siendo turnada a la Comisión de Reglamentación y Puntos Constitucionales del Congreso, presidida por el Diputado de Morena, Jacobo Mendoza.

Sin embargo, a decir del exregidor, el legislador violó lo dispuesto en el Artículo 97 la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sonora, pues al concluir el plazo legal de 30 días la Comisión señalada no emitió ningún dictamen al respecto.

Ante este panorama, Arrayales Terán, dijo que solicitó que el tema se turne a otra comisión, pues se debe emitir el dictamen correspondiente en el Congreso. Además, pidió que se investigue al Diputado, debido a que incumplió con su obligación de someter este tema a consideración de la Comisión que preside.

"El año pasado presenté al Congreso esta solicitud en contra de este Ayuntamiento, a raíz de que no cumple con leyes y reglamentos. Por ejemplo, en octubre y noviembre de cada año está obligado a convocar a la sociedad civil en 2 foros para elegir obras y programas que convengan a la ciudadanía, lo cual no se ha hecho. Otro ejemplo es que, si bien hay un Cabildo abierto, no se está haciendo como se establece en el Artículo 50", dijo.

Agregó que los justificantes presentados por los regidores actuales para ausentarse en las sesiones de Cabildo deben de ser analizadas antes de validarse, sin embargo, es otro procedimiento del reglamento de Cajeme que se incumple.

SIN COMENTARIOS

La autoridad municipal dio a conocer que no hay un comentario respecto a este tema por el momento, pues es algo que corresponde al Congreso del Estado de Sonora.

DATO: El regidor de Morena, Alejandro Monge Badachi, explicó que la medida de solicitada por Rosendo Arrayales consiste en la suspensión del Alcalde, regidores y Síndica Municipal por parte del Congreso del Estado, el cual determinaría los perfiles que ocuparían los lugares.