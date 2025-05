Siguen taponamientos de drenaje por basura en colonias: Oomapas de Cajeme

Los taponamientos a causa de basura que se arroja indebidamente al drenaje siguen en las colonias, por lo que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) hace un llamado a la ciudadanía para que evite usar los inodoros como si fueran basurero.

"Es muy importante que no utilicemos el retrete o sanitario como cesto de basura, no se debe de colocar la basura ahí, ni toallas sanitarias, preservativos, no hay que tirarlos al inodoro, estamos encontrando demasiadas cosas", dio a conocer el director del área técnica, Jesús Antonio Ponce.

Los cajemenses también suelen acumular basura en las alcantarillas, cuando las ven sin tapadera, lo cual causa afectaciones, mencionó. En la ciudad, es común observar llantas, ramas de árboles y palos de escoba que se colocan en ellas, para que los automovilistas eviten caer en ellas.

"Tampoco hay que tirar basura a los pozos de visitas cuando nos encontremos que no tienen tapadera, hay que mandar una solicitud con información, para que sea colocado el brocal, pero no colocar ni árboles, ni basura, ni llantas, para que nosotros vayamos inmediatamente y colocar las indicaciones de seguridad", mencionó.

Recordó que el Ayuntamiento busca solicitar un crédito de100 millones de pesos, con el cual se adquirirán 2 máquinas de desazolve, las cuales ayudarán a reforzar la atención a derrames de aguas por drenajes colapsados. "Son muy importantes para reforzar la parte de la actuación en cuanto al destape de los drenajes, en las últimas semanas hicimos alrededor de mil 800 acciones en la cuestión de poder desazolvar nuestras redes y queremos dar un servicio mucho más rápido", dijo.

En colonias como Miravalle y Casa Blanca se ha detectado este problema, al atender solicitudes por drenajes colapsados, informó la paramunicipal.