Servicio de minisplit: Clave para ahorrar luz y mejor enfriamiento

El servicio adecuado a los equipos de aire acondicionado y minisplit se traduce en ahorro a la energía eléctrica, afirmó el maestro técnico del curso de Refrigeración y Electricidad del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), Juan Salazar Ramos.

El docente especialista en el tema explicó que el servicio mejora el rendimiento y permite ahorrar la energía eléctrica, ya que funciona de una mejor manera y los espacios se enfrían más rápido.

"El servicio es muy importante, si no le damos un buen servicio va a gastar más energía. El miniplit funciona como un extractor que absorbe al aire caliente y lo transforma en frío, pero si no se le da servicio, no lo hace correctamente", detalló.

Explicó que un espacio promedio de tres por tres metros, o cuatro por cuatro, tarda alrededor de 20 minutos en enfriarse si el aparato de clima artificial tiene el servicio adecuado, pero si no se lo hacen, pudiera irse hasta una o dos horas, lo que ocasiona que consuma más energía eléctrica.

¿CUÁL ES LA TEMPERATURA IDEAL?

Recomendó tener siempre la temperatura entre 24 a 25 grados centígrados, con lo que se tiene un clima agradable y los minisplit o aires acondicionados trabajan sin forzarse demasiado.

"Es un mito eso que el aire tiene que estar a 18 o 20 grados para que enfríe, si el aparato tiene sus servicios, se recomienda tenerlo entre 24 a 25 grados".

Por otro lado, dijo que es importante lavar los filtros por lo menos una vez cada semana, sobre todo si está instalado en un área en la que se tenga mucho polvo, ya que eso también puede afectar su rendimiento.

Recomendó no tener los minisplit encendidos todo el día, a menos que sean del tipo Inverter, ya que estos últimos bajan las revoluciones cuando se tiene la temperatura ideal y permite el ahorro de energía.

El servicio promedio del aire acondicionado oscila actualmente entre los 500 a 600 pesos en la ciudad y el cliente debe asegurarse que se desarme adecuadamente el aparato para que se limpien todas las partes.