¿Sequía puede afectar el suministro de agua doméstico en Cajeme? Esto dice Javier Lamarque

Alternativas busca el gobierno de Cajeme, en coordinación con el Oomapas, pues aunque el agua para consumo humano está garantizada en el municipio, pueden surgir inconvenientes técnicos que afectarían el suministro a los hogares por la sequía extrema, adelantó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

"Si bien es cierto que tenemos agua para el consumo humano y la industria, en cuanto a los depósitos, en la medida en que se prolonga la sequía puede haber algunos problemas de carácter técnico, porque las obras de toma en la presa Álvaro Obregón, que alimentan el suministro de agua, pueden bajar por la sequía, por la distancia, y eso puede provocar problemas. Estamos tomando medidas correspondientes para que eso no suceda, estamos preparando alternativas técnicas por si acaso llegaran a bajar mucho los niveles", dio a conocer.

Reiteró la importancia de que no se haga un mal uso del líquido vital, y recordó que también se aplican multas por este concepto.

"Cajeme se encuentra entre los municipios con sequía extrema, es decir, no ha llovido, eso es grave. No obstante, sí se cuenta con los depósitos de agua aún, hay suficiente para el consumo humano y la industria, pero esto no quiere decir que debemos echar las campanas al vuelo, ni debemos de derrocharla. Las multas están vigentes y se va a continuar con los operativos de vigilancia, para que no se use el agua de manera incorrecta", dijo.

Los cajemenses rebasan la media nacional en cuanto al consumo diario doméstico del agua en la actualidad, informó el Oomapas.