Interponen denuncia por mal uso de vehículo de Oomapasc

Argumentando que personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) a bordo de una unidad oficial de la paramunicipal participó en el saqueo ilegal de un domicilio, la ciudadana Georgina Aguilera López interpuso este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

La denunciante asegurando tener pruebas, que incluyen fotos y videos del hecho suscitado el pasado jueves 17 de abril, explicó que actualmente está en proceso de divorcio, por lo que aprovechando que no se encontraba en su domicilio, su aun pareja acudió al domicilio de ambos, para presuntamente irrumpir a la fuerza a fin de llevarse el mobiliario del domicilio a bordo de un vehículo oficial del organismo operador.

"Ya hay una carpeta de investigación contra mi esposo por abuso contra la mujer y otra carpeta contra el hijo por cuestiones de fraude de vehículo. Interrumpieron en la casa, abrieron todo y se llevaron todo lo que pudieron cuando yo no estaba presente en un vehículo de Oomapasc, todos los vecinos están anonadados que se haya usado un vehículo oficial con los impuestos de nosotros. La persona que maneja este vehículo trabaja en Oompasc, es un supervisor, se llama Martín y es el yerno de mi expareja", declaró, solicitando que no se grabara su rostro por temor a represalias.

Añadió que la denuncia incluye a su esposo, a quien señaló con el nombre de Abel, y a su hijo, Eduardo, así como a Martín, quien manejaba el vehículo oficial y es yerno de la expareja sentimental de Georgina, enfatizando la gravedad de que se haya utilizado un vehículo oficial para cometer el presunto robo.

Por su parte, el alcalde Javier Lamarque Cano aclaró que el utilizar los vehículos particulares del Oomapasc para tareas particulares está fuera de la norma de la paramunicipal, por lo que pidió a la ciudadanía a interponer la denuncia correspondiente a fin de indagar cada caso, argumentando que en caso de que se detecte un uso irregular se actuará con base en lo establecido a la normatividad.

El munícipe añadió que se debe dar seguimiento a cada denuncia aclarando que existen casos donde los empleados del Oomapasc ponen a disposición sus vehículos particulares a la paramunicipal a cambio de una compensación mensual para gasolina y mantenimiento de la unidad, por lo cual es importante dar seguimiento a fin de conocer si se presenta un uso irregular, aclarando que durante los días de asueto de Semana Santa, se mantuvieron unidades asignadas a brigadas de guardia a fin de atender trabajos en dichos días de asueto.

"El uso de unidades del Oomapasc (para acciones particulares) no está permitido, ahora, hay muchos empleados que sus carros particulares los ponen a disposición del organismo y esos empleados reciben una compensación mensual para gasolina y mantenimiento, entonces también puede suceder eso, que hay quien tenga en su carro algún logo de Oomapasc, pero es de él, por eso habría que revisar los casos, si hay algún caso me lo reportan y ya veo si corresponde a un vehículo particular o si corresponde a una brigada de guardia o si realmente es un uso irregular porque es un vehículo oficial que está fuera de servicio y es usado para otro tipo de actividades", informó el alcalde.

Finalmente, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) acotó que en los días de descanso varios servicios quedaron en operación, por lo que algunas unidades quedan habilitadas para servicio las 24 horas, sin embargo algunas otras fueron resguardadas en sus instalaciones, invitando a la ciudadanía que detecte un posible uso irregular de las unidades a realizar el reporte a través de la línea 073 o bien directamente en contraloría del municipio o contraloría de la propia paramunicipal.