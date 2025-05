Semana Santa 2025: Pide Protección Civil de Cajeme no ingresar a canales

En estos días santos, Protección Civil Municipal hace un nuevo llamado para que las familias eviten ingresar a canales, ya que estos no son lugares seguros, ni recreativos, y se han registrado accidentes mortales en años anteriores durante el periodo vacacional de Semana Santa.

"Ahorita que está subiendo la temperatura, tenemos muy arraigado aquí en Cajeme irnos a meter a arroyos, ríos y canales, es importante decir que estos lugares no son de recreo, no son zonas que hemos visitado, no es una alberca, no está parejo, puede tener baches o socavones, hay que tener mucho cuidado, sobre todo ahorita que los niños están de vacaciones y se pueden ir solos a esos lugares. Uno de los mayores agentes destructivos donde hemos tenido más muertos es por sumersión por las personas que circulan en los canales por exceso de velocidad, manejar con el teléfono o ingerir bebidas alcohólicas", advirtió.

Recordó que la dependencia inspeccionó cerca de 15 paseos y balnearios, entre ellos los que van rumbo a la presa Álvaro Obregón, a los cuales puede acudir la gente sin problema, pues cuentan con los requerimientos necesarios para dar seguridad a las familias.

PRECAUCIONES EN CASAS

Por otro lado, Mendoza Calderón exhorta a la ciudadanía a no dejar válvulas de gas abiertas, entre otras recomendaciones en hogares que se deben tomar en cuenta al momento de vacacionar.

"Si va a quedar sola la casa deben cerrar válvulas de gas, desconectar los aparatos eléctricos, si pueden incluso no tener víveres, sacar las cosas del refrigerador y apagarlo, bajar los térmicos para evitar incendios, y dejárselo encargado a uno de los vecinos que no vaya a salir, para que se dé una vueltecita", recomendó.

Los incendios se incrementan en un 25 por ciento en la temporada vacacional, en comparación con el resto del año, informó Protección Civil.