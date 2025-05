Seguridad Pública Municipal de Cajeme descarta denuncias por cobro de piso

Ante las denuncias por presunto cobro de piso a comerciantes de Cajeme, que se han difundido por medio de redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Claudio Cruz, informó que no hay denuncias oficiales ante la autoridad, por lo que la ciudadanía debe reportar cualquier caso de este tipo al 911 para tomar acciones.

"De manera oficial no tenemos nada, una de las cosas que inmediatamente hacemos es difundir una nota en un portal, eso no es una denuncia, denuncia es que vayan directamente a Fiscalía para proceder a las investigaciones correspondientes, es como el caso de las personas que supuestamente estaban, como decían algunas notas, levantando de la Central Camionera, pero en sí no tenemos denuncias y si en dado caso hubiera alguna situación deben denunciar al 911 o 089 para que se haga de forma anónima", explicó.

De lo que sí se han tenido denuncias oficiales es acerca de extorsiones telefónicas, las cuales han sido atendidas de manera oportuna, pues una vez que llega el reporte se toman las acciones correspondientes para evitar que las víctimas se vean afectadas, mencionó.

En lo que va del 2025, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha recibido cerca de 17 reportes de este tipo, los cuales se han atendido en un 100 por ciento.

Por otro lado, Claudio Cruz confirmó que un elemento policíaco fue privado de la libertad el pasado domingo, en un panteón de la comisaría de Esperanza, caso del que se hace cargo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

El alcalde Javier Lamarque informó que se trabaja en la seguridad de los elementos policiacos y que, en caso de que haya malas prácticas por parte de estos, no habrá impunidad.