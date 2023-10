SEC pide al personal de planteles "no caer en pánico", tras manta colocada en barda de secundaria

Luego de que la Secundaria Técnica Número 70 suspendió clases hasta el próximo lunes por el pánico que generó la colocación de una manta con amenazas en una de las bardas, el delegado de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en la Zona sur, Fausto Flores, pidió al personal de los planteles no caer en pánico y apegarse a los protocolos establecidos en caso de que se presente alguna situación de riesgo.

El funcionario estatal dijo que hasta el momento no hay ninguna denuncia formal sobre el caso de esta escuela ante la delegación, sin embargo, manifestó que esta se encuentra atenta a situaciones o rumores que se puedan socializar por medios no oficiales.

"De momento no se han reportado incidentes en la delegación que vayan en este sentido, pero estamos atentos de aquello que se pueda socializar por medio de sitios no oficiales, en este caso particular desconozco cuál sea el rumor que se venga manejando, pero es importante señalar que en todo momento se deben de seguir los protocolos por parte de los directivos y jefes de sector ante una situación de este tipo", explicó.

Fausto Flores mencionó que en estos casos, la SEC se comunica con los responsables de los planteles para revisar la situación, y en caso de requerirse, se turna a las instancias competentes.

El delegado de la SEC en la zona sur, pidió a las instituciones educativas reportar este tipo de situaciones de manera oficial, por medio de los conductos establecidos, de manera que se puedan tomar acciones.

"Es importante precisar que lo más viable siempre es comunicarse a Seguridad Pública, y en el caso de los alumnos, resguardarse en las aulas", apuntó.

PREOCUPA "CULTO" EN REDES

El funcionario estatal de la SEC expresó que además de las riñas que se presentan entre los alumnos en algunas escuelas, resulta preocupante la manera en que los mismos estudiantes difunden este tipo de contenido violento por medio de las redes sociales.

"Muchas veces se hace una apología, no solamente nos preocupa y ocupa lo que es la riña en sí, sino el hecho de que posterior a eso haya una especie de culto", abundó.

El Delegado de la SEC extendió el llamado a la sociedad civil para que no promueva la apología de la violencia, y a los padres de los alumnos, para que estén atentos a la actitud de sus hijos.