Presentan en Sonora los tipos de violencia hacia la mujer

Para que ciudadanas reconozcan los tipos de violencia ejercida por parte de su conyugue, el Distrito de Salud 04, así como otras dependencias estatales, dicen que existen diversos tipos de agresiones como la patrimonial donde el hombre somete a la mujer prohibiéndole su independencia.

Ejemplificaron que lo anterior, puede ser la negación del esposo en que su esposa salga a fiestas, por lo que pasa a quitarle su credencial INE; otro ejemplo es destruir su maquillaje o golpear a la mascota de la ofendida.

En el caso de la violencia económica, dijeron, que el agresor exige dinero a su víctima bajo el argumento de que ella no sabe administrar sus recursos, por otra parte, hay quienes piden que su esposa no trabaje o le pide prestado, pero no paga la deuda.

La violencia psicológica, es una de las más identificadas y se refleja cuando hay celos, comparaciones con otras mujeres, resaltando la belleza de otras e ignorar a la persona, luego de enojarse.

Otro tipo de violencia es la física, misma que siempre va acompañada de la psicológica, aquí se ejerce desde el empujón, encierro o golpear deliberadamente a la ciudadana.

Dijeron que hay personas del sexo femenino que creen merecer ser golpeadas, tras argumentar que ellas tuvieron la culta sobre alguna situación.

Ante casos de violencia, recomendaron llamar al Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar Sexual y de Género (Pavif) a la línea telefónica: 662 110 6682.