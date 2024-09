"Lluvia no ha afectado calles pavimentadas": Javier Lamarque

El alcalde afirmó que las lluvias de los días recientes no han afectado las calles de Ciudad Obregon. Foto: Javier Zepeda

Las lluvias que se han presentado durante agosto y parte de este mes en el municipio de Cajeme no han afectado las calles que se han pavimentado o recarpeteado, ni ha sido necesario solicitar la garantía de las empresas encargadas de los trabajos por mala calidad de obras, a excepción de la rehabilitación de la calle Ostimuri, dijo el alcalde Javier Lamarque Cano.

"En las calles arregladas y pavimentadas, no ha habido ningún reporte de que tengan algún daño, producto de las lluvias. Ha habido casos donde sí ha habido daños, pero son por alguna fuga de agua potable o de drenaje y en esos casos no aplica la garantía, porque no es de competencia de la empresa constructora", explicó.

Se trata de pocos casos, que no rebasan el 0.1 por ciento de los 2 millones de metros cuadrados de vialidades que han sido recarpeteadas o pavimentadas durante su gobierno, defendió.

Sobre el caso de la calle Ostimuri, donde fue necesario hacer valer la garantía con la empresa responsable, dijo tener confianza en que quedará bien reparada.

En aquellas situaciones donde se tengan problemas por la infraestructura hidrosanitaria de la calle, serán el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), así como la Secretaría de Desarrollo Urbano, los encargados de dar atención.

Con las precipitaciones que hubo durante el mes de agosto, algunas calles que fueron bacheadas por la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, nuevamente presentaron hoyancos, como el caso del cruce de las calles Yucatán y 200.