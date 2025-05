Inconformidad por cobro de estacionamiento en plaza Sendero de Ciudad Obregón

Mucha inconformidad generó este martes el inicio del cobro de 15 pesos por las primeras dos horas para tener derecho de estacionamiento, a quienes acuden al centro comercial Plaza Sendero, ubicado al sureste de Ciudad Obregón, ya que la gran mayoría dijeron no estar de acuerdo con pagar por ir a comprar o comer en alguno de sus establecimientos, pero incluso, por trabajar, ya que el cobro será también para empleados que utilicen el espacio por varias horas al día.

Raúl, quien va todos los días a entrenar al gimnasio ubicado en el lugar, manifestó su inconformidad por el cobro, ya que, dijo, la economía no está como para que les cobren extra por estacionarse; consideró, asimismo, que la medida podría afectar la economía de la misma plaza. En el mismo supuesto está Lucero Inzunza, que igualmente acude diariamente al gimnasio, en el interior de la plaza.

PREVENIR ACCIDENTES, UNO DE LOS PROPÓSITOS

Un encargado de la empresa DEI, que es la que maneja el estacionamiento, quien se negó a dar su nombre por no estar autorizado, explicó que esta medida fue tomada por la administración de Plaza Sendero, y entre los motivos de ello citó el que era muy frecuente que personas que viven en colonias y fraccionamientos del sector, para ahorrar tiempo, cruzaran por el lugar a altas velocidades, con el consiguiente riesgo para los ciudadanos y familias que visitan diariamente el centro comercial.

En caso de personas que vayan solo a dejar o recoger a familiares o amigos, tienen 10 minutos desde la entrada, cuando reciben un ticket con código QR, para hacerlo; pero, además, como tienen que validar la papeleta en uno de los cajeros electrónicos situados en la entrada de la plaza, una vez hecho esto tienen 15 minutos más para salir sin pagar un solo peso.

Quienes se estacionan y tienen consigo su ticket, tienen derecho al seguro por robo total de vehículos, cuya información para hacer la reclamación viene en el anverso del boleto.

Mencionó el trabajador que los empleados de los negocios ubicados en la plaza y que tengan carro, deberán pagar también la cantidad de 250 pesos mensuales, más 130 pesos que es el costo de la tarjeta, por lo que de inicio deben desembolsar 280 pesos, lo que en esta ocasión fue un gasto sorpresivo, pues no lo tenían contemplado.

Tal fue el caso de la empleada de una mueblería, quien comentó que ella generalmente no maneja efectivo, pero el cajero del estacionamiento no recibe tarjeta para poder realizar el pago, por lo que al ir a quejarse a la oficina de la compañía DEI "me humillaron, pues me regalaron los 15 pesos para que pagar y pudiera ir a mi casa por dinero".

Mencionó que, al igual que ella, decenas de empleados de los negocios llegan en sus vehículos para iniciar su turno y tienen que dejar el carro por más de ocho horas en el estacionamiento, por lo que les parece injusto tener que hacer un pago –aunque sea bajo—por ir a laborar.

EMBOTELLAMIENTO

Adolfo, que es conductor de aplicación, agregó que, aunque tienen un tiempo para poder salir sin tener que desembolsar dinero, es común que en horas pico se hagan largas filas para la salida y es probable que los 15 minutos que el sistema les da después de validar el ticket, se venzan y de pronto no haya forma de salir, quedándose varados en la fila.

Para tratar de conocer la versión oficial acerca de la decisión para realizar este cobro, se buscó al administrador de la plaza, pero el personal de la administración hizo saber que éste no estaba en el lugar, pero sí había quien podría informar por parte de la empresa encargada del estacionamiento, y al preguntar por éste, igualmente no se encontraba en el sitio.