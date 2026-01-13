  • 24° C
IMSS Sonora aclara manifestación de trabajadores en UMAE de Ciudad Obregón

Se informó que autoridades de la unidad dialogaron con representantes sindicales para atender las demandas

Ene. 13, 2026
La manifestación fue de manera pacífica.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora informó sobre la manifestación registrada en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 2 de Ciudad Obregón, relacionada con el pago de viáticos a trabajadores del volante.

De acuerdo con el comunicado emitido la noche de este martes, autoridades de la unidad dialogaron con representantes sindicales para atender las demandas, acordando dar seguimiento a los planteamientos en los próximos días. Tras este acuerdo, las y los trabajadores retomaron sus actividades habituales.

El IMSS destacó que la manifestación se desarrolló de manera pacífica y no generó afectaciones en la atención médica ni en los servicios destinados a la población derechohabiente.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso con la seguridad social, la calidad en la atención médica y el bienestar tanto de trabajadores como de derechohabientes, asegurando que se dará seguimiento al tema planteado por los manifestantes.

César Leyva
