Se manifiestan sindicalizados del IMSS en Cajeme

  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 13 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Personal expuso que presuntamente hay abusos por parte de los directivos, sin que haya oportunidad de diálogo

Ene. 13, 2026
Representantes sindicales y empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Obregón se manifestaron ayer en el andén de las ambulancias de la Unidad Médica de Altas Especialidades (UMAE); lo anterior, por presunta falta de atención de los directivos, pues aseguran que hay abusos sin que se pueda acceder al diálogo con ellos.

Ángel Francisco García Tellechea, enfermero de traslado de pacientes de Terapia Intensiva, explicó que hay inconformidad por los malos manejos administrativos, pues se bloquea el pago de viáticos a los enfermeros de traslado y la unidad de Terapia Intensiva requiere mantenimiento.

"La inconformidad de nosotros es el mal manejo por parte del administrador, quien es el que está bloqueando los pagos de viáticos, mientras que tiene problemas con otras categorías. No tenemos la unidad de terapia intensiva como debe de ser, es lo que estamos peleando, pero el administrador no quiere llegar a una negociación", dijo.

"Los pagos de viáticos están retenidos. Nos comentan que están gestionando otras unidades fuera del estado de Sonora como Sinaloa y Baja California para que vengan por algunos pacientes, teniendo aquí personal para hacer los traslados hacia los destinos hacia los que van los pacientes y sus familias", dijo por su parte Jesús Polanco, operador de ambulancia de la Unidad Médica de Altas Especialidades (UMAE).

Detalló que actualmente son 10 los operadores que laboran y están capacitados para operar y dijo que, en su caso particular, se le deben aproximadamente 20 mil pesos de viáticos por dos viajes que ha realizado.

Los manifestantes descartaron que se vayan a detener labores al interior del IMSS, pues no se afectará a los derechohabientes en caso de que vuelvan a manifestarse.

