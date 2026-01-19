Conalep Obregón fortalecerá relación con Iniciativa Privada

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En busca de que los alumnos tengan espacios para realizar prácticas profesionales, servicios y apliquen lo visto en las aulas, el Conalep Obregón buscará fortalecer su vinculación con empresas del Parque Industrial.

Griselda López, directora del plantel, explicó que el Conalep mantiene relación con empresas del Parque Industrial y se busca renovar los convenios para este 2026 a través del Consejo de Vinculación, lo que permite que los jóvenes puedan acceder a los espacios de la Iniciativa Privada para formarse de una manera más integral.

"Nosotros definitivamente tenemos que estar en contacto con la iniciativa privada, ya nos tocó llevar a cabo en el año que acabamos de terminar dos reuniones, son alrededor de cuatro al año, en las que están diferentes empresas acompañándonos y tomamos diferentes acuerdos, le damos continuidad a esos acuerdos a favor del alumno, a favor del plantel, cómo informar a los alumnos, tenemos a los alumnos realizando servicio social y prácticas profesionales en algunas empresas que vienen y nos acompañan".

Beneficios de los convenios para estudiantes y egresados

Agregó que se tienen convenios con la industria de Obregón principalmente, debido a que los perfiles de los estudiantes se acomodan a lo que las empresas necesitan en sus respectivos espacios en áreas relacionadas a la Mecatrónica y Electricidad.

Esto les ha dado la oportunidad a los jóvenes a permanecer en esas empresas una vez que egresan, aunque en su mayoría los graduados quieren seguir con rumbo a las universidades de la región.

Actualmente son alrededor de mil 500 estudiantes matriculados a las tres especialidades que oferta la escuela, quienes se ven beneficiados por estos convenios de colaboración.

En el caso de Enfermería también se tienen convenios con empresas, así como con hospitales del sector público, los cuales reciben a los jóvenes para que realicen sus prácticas y servicios.