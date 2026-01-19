  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 19 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Conalep Obregón fortalecerá relación con Iniciativa Privada

Buscan continuar con las vinculaciones este año para que los jóvenes puedan poner en práctica sus conocimientos en un entorno real

Ene. 19, 2026
La Junta de Vinculación y Academia está encabezada por el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Cajeme, lo que brinda la oportunidad de conocer de primera mano las necesidades de las empresas
En busca de que los alumnos tengan espacios para realizar prácticas profesionales, servicios y apliquen lo visto en las aulas, el Conalep Obregón buscará fortalecer su vinculación con empresas del Parque Industrial.

Griselda López, directora del plantel, explicó que el Conalep mantiene relación con empresas del Parque Industrial y se busca renovar los convenios para este 2026 a través del Consejo de Vinculación, lo que permite que los jóvenes puedan acceder a los espacios de la Iniciativa Privada para formarse de una manera más integral.

"Nosotros definitivamente tenemos que estar en contacto con la iniciativa privada, ya nos tocó llevar a cabo en el año que acabamos de terminar dos reuniones, son alrededor de cuatro al año, en las que están  diferentes empresas acompañándonos y tomamos diferentes acuerdos, le damos continuidad a esos acuerdos a favor del alumno, a favor del plantel, cómo informar a los alumnos, tenemos a los alumnos realizando servicio social y prácticas profesionales en algunas empresas que vienen y nos acompañan".

Beneficios de los convenios para estudiantes y egresados

Agregó que se tienen convenios con la industria de Obregón principalmente, debido a que los perfiles de los estudiantes se acomodan a lo que las empresas necesitan en sus respectivos espacios en áreas relacionadas a la Mecatrónica y Electricidad.

Esto les ha dado la oportunidad a los jóvenes a permanecer en esas empresas una vez que egresan, aunque en su mayoría los graduados quieren seguir con rumbo a las universidades de la región.

Actualmente son alrededor de mil 500 estudiantes matriculados a las tres especialidades que oferta la escuela, quienes se ven beneficiados por estos convenios de colaboración.

En el caso de Enfermería también se tienen convenios con empresas, así como con hospitales del sector público, los cuales reciben a los jóvenes para que realicen sus prácticas y servicios.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


