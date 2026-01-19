  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 19 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Rescate Animal de Cajeme requiere alimento para perros

La rescatista Sandra Ortega extiende su llamado a la población para que colabore de forma voluntaria

Ene. 19, 2026
Donación de alimentos para canes y artículos de limpieza requiere la asociación Rescate Animal de Ciudad Obregón, pues, la falta de apoyos por parte de los diferentes niveles de gobierno, complican el panorama actual; la rescatista Sandra Ortega realizó un llamado a la sociedad civil, para que las familias se comuniquen en caso de querer realizar alguna aportación voluntaria en especie.

“La necesidad de alimentación se tiene a diario, ya que las porciones son por la mañana y por la tarde, pero hay que surtirlas a más de 120 perritos que tenemos a nuestro cargo en diferentes áreas. Lo que más requerimos entonces es alimento para cachorros, alimento para adultos, y alimento blando para los ancianitos”, dijo.

Asimismo, se requieren artículos de higiene como pañales, cloro, vinagre y jabón, ya que a diario se llevan a cabo labores de limpieza.

“Estamos haciendo un llamado a todas las personas que pudieran apoyarnos, con un kilo de croquetas, sería bien recibido. La falta de apoyos que hay, en ocasiones nos lleva a disminuir las porciones de alimento para hacerlas rendir más. Sin embargo, los perros lo resienten y se nos vienen abajo en cuestión de peso”, mencionó.

Las personas interesadas en contribuir a la causa en mención, pueden enviar un mensaje a la página de Facebook Rescate Animal de Cajeme.

La rescatista indicó que, cuando se hace una donación, los miembros pueden acudir a la dirección que se indique para recoger el material o alimento.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

