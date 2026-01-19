  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 19 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Construirán plaza en viejo Rastro Municipal de Cajeme este 2026

El terreno se encuentra listo, pues la antigua infraestructura se demolió el año pasado

Ene. 19, 2026
Construirán plaza en viejo Rastro Municipal de Cajeme este 2026

En el primer semestre de este 2026 empezará la construcción de la nueva plaza multifuncional que estará ubicada en la zona donde hasta hace poco se encontraba la abandonada infraestructura del viejo Rastro Municipal, la cual ya fue demolida a finales del año 2024.

El alcalde Carlos Javier Lamarque Cano explicó que, según la planificación, los trabajos de construcción estaban programados para diciembre del año pasado, sin embargo, por cuestiones administrativas no pudieron iniciarse, por lo que se busca comenzar durante los primeros 6 meses del año en curso.

"La plaza multifuncional que se va a hacer en la colonia Matías Méndez, en el espacio donde estaba el antiguo Rastro Municipal, debió haber empezado a fines del año pasado, pero hubo un problema de carácter administrativo que no lo permitió, pero yo espero que en este primer semestre de este año se inicien los trabajos de la construcción de esta plaza", comentó el munícipe.

EL PROYECTO

En distintas ocasiones, el alcalde Javier Lamarque ha dado a conocer que este espacio público, que era utilizado por personas en situación de calle y como basurero clandestino, se convertirá en un espacio de convivencia, que contará con juegos, auditorio al aire libre, así como con instalaciones deportivas.

El compromiso es concluir con la obra en este trienio, siendo esta la primera etapa de la construcción.

El secretario de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro, adelantó que se aplicará una inversión de aproximadamente 12 millones de pesos en la obra.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Rescate Animal de Cajeme requiere alimento para perros
Ciudad Obregón

Rescate Animal de Cajeme requiere alimento para perros

Enero 19, 2026

La rescatista Sandra Ortega extiende su llamado a la población para que colabore de forma voluntaria

Conalep Obregón fortalecerá relación con Iniciativa Privada
Ciudad Obregón

Conalep Obregón fortalecerá relación con Iniciativa Privada

Enero 19, 2026

Buscan continuar con las vinculaciones este año para que los jóvenes puedan poner en práctica sus conocimientos en un entorno real

Jóvenes Construyendo el Futuro: Estas son las fechas para inscripción en Cajeme
Ciudad Obregón

Jóvenes Construyendo el Futuro: Estas son las fechas para inscripción en Cajeme

Enero 19, 2026

El año pasado se registraron por encima de mil jóvenes en el municipio, quienes se vincularon a las diferentes empresas de la localidad