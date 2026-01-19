Construirán plaza en viejo Rastro Municipal de Cajeme este 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En el primer semestre de este 2026 empezará la construcción de la nueva plaza multifuncional que estará ubicada en la zona donde hasta hace poco se encontraba la abandonada infraestructura del viejo Rastro Municipal, la cual ya fue demolida a finales del año 2024.

El alcalde Carlos Javier Lamarque Cano explicó que, según la planificación, los trabajos de construcción estaban programados para diciembre del año pasado, sin embargo, por cuestiones administrativas no pudieron iniciarse, por lo que se busca comenzar durante los primeros 6 meses del año en curso.

"La plaza multifuncional que se va a hacer en la colonia Matías Méndez, en el espacio donde estaba el antiguo Rastro Municipal, debió haber empezado a fines del año pasado, pero hubo un problema de carácter administrativo que no lo permitió, pero yo espero que en este primer semestre de este año se inicien los trabajos de la construcción de esta plaza", comentó el munícipe.

EL PROYECTO

En distintas ocasiones, el alcalde Javier Lamarque ha dado a conocer que este espacio público, que era utilizado por personas en situación de calle y como basurero clandestino, se convertirá en un espacio de convivencia, que contará con juegos, auditorio al aire libre, así como con instalaciones deportivas.

El compromiso es concluir con la obra en este trienio, siendo esta la primera etapa de la construcción.

El secretario de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro, adelantó que se aplicará una inversión de aproximadamente 12 millones de pesos en la obra.