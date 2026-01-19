Jóvenes Construyendo el Futuro: Estas son las fechas para inscripción en Cajeme

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

A partir de febrero arrancarán las nuevas incorporaciones al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que la juventud cajemense podrá registrarse para acceder a los 12 meses como aprendices en una empresa y pagos mensuales que ya incluyen el incremento que se tuvo para este año.

De acuerdo a personal de la Secretaría del Bienestar, el primer día de febrero inician las nuevas incorporaciones, por lo que se hizo el llamado a los jóvenes de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen a ir preparando sus documentos para incorporarse a través de la plataforma.

Este año los jóvenes que se encuentren inscritos recibirán pagos mensuales de 9 mil 582.47 pesos, además de seguro médico ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a lo largo de los 12 meses que duren como aprendices en los centros de trabajo que estén vinculados.

BENEFICIOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA PARA APRENDICES

Los pagos de este año corresponden un incremento del 13 por ciento con relación al año pasado, equivalente a la actualización al salario mínimo que entró en vigor a partir del primero de enero.

Además del servicio médico y el pago mensual, la Secretaría del Bienestar informó que los aprendices reciben capacitación mensual, además de insumos correspondientes a sus áreas de trabajo.

La capacitación se realiza entre cinco y ocho horas diarias, cinco días a la semana, y al concluir se otorga una constancia a los aprendices que concluyan el proceso.

El registro requiere que los jóvenes presenten identificación oficial vigente, así como CURP, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y una fotografía de rostro reciente y sin ediciones, los cuales se cargan en la plataforma del programa.