Evitan que se promueva "música chatarra" en Cajeme

En Cajeme siguen las acciones para no promover la apología del delito y su influencia en los jóvenes, quienes se ven atraídos por el erróneo enaltecimiento de personajes de la delincuencia al escuchar corridos; por esta razón, no se permitirá la música bélica en ningún evento o festival programado para este año, dijo Enrique Espinoza Pinales, director del Instituto de Cultura Municipal.

"Estamos trabajando en crear ambientes familiares, donde estén presentes los valores, la solidaridad, la empatía, la tolerancia, y dejar guardados esos temas que pueden ser muy comerciales, pero en estos momentos no nos ayudan a reconstruir el tejido social, tenemos que unirnos todos en una especie de visión para ir cambiando la actitud de los ciudadanos, a través del arte, música y canto. No debemos de fomentar esta contaminación en términos de ideas que provocan que los niños tengan modelos de conductas antisociales, no tener a niños que quieren ser sicarios o narcotraficantes, esos deberían ser más bien antimodelos, queremos espectáculos sanos, así como hay comida chatarra hay música chatarra que hace daño", explicó.

IMPORTANCIA DE QUE SE REALICEN ACCIONES

Al respecto, el alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano, destacó la importancia de que se realicen acciones, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, para no dar pie a la apología del delito, y llevar a los jóvenes por caminos sanos.

En este sentido, destacó el programa binacional de música anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que lleva por nombre "México canta por la paz y contra las adicciones".

"Desgraciadamente, estamos inundados de ese tipo de música que hacen apología al delito y a las adicciones, es música que hace apología de la violencia y de dos tipos, la derivada del crimen organizado y la violencia que tiene que ver con el maltrato hacia las mujeres, por supuesto, también conlleva el consumo de drogas, y está música, según una encuesta que se acaba de hacer, la escucha el 70 por ciento de los jóvenes en México", dijo.

En el municipio se ha optado por las presentaciones de grupos culturales de danza y música, así como la contratación de reconocidas bandas que no hacen apología del delito.