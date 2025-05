80 por ciento de la ciudadanía desconoce las funciones del Poder Judicial: Barra de abogados

Tras el inicio oficial de las campañas para las elecciones al Poder Judicial, la Barra Mexicana de Abogados capítulo Sonora se ha dado a la tarea de evaluar el proceso. De un total de 178 candidatos, se escogerán 42 cargos a nivel federal. Preocupa que cerca del 80 por ciento de la ciudadanía no sabe lo que es un tribunal de disciplina judicial, el mismo porcentaje desconoce las funciones de un ministro, y el 95 por ciento no sabe lo que es un magistrado.

Omar Alberto Guillen Partida, presidente de la Comisión de Derecho Económico de la barra, explicó que solamente en Sonora el proceso tendrá un costo de aproximadamente 380 millones de pesos, es decir, que cada cargo federal costará cerca de nueve millones, resaltando así la importancia de la participación ciudadana.

"Por eso es tan importante la participación ciudadana. Que podamos explorar este micrositio que tiene el INE (Instituto Nacional Electoral) que se llama Conócelos donde podemos analizar los perfiles de todos los candidatos tanto a ministros, tanto a magistrados, tanto jueces, incluso vienen sus propuestas, su preparación académica y que con esto podamos pues buscar ir a votar por el más idóneo, por la persona que tenga la mayor capacidad y con ello ponerlos en estos puestos y cargos tan importantes, porque recuerden, él es el que decide gran parte de tu patrimonio, de tu libertad y hasta la vida, por eso es una elección sumamente importante", explicó.

Guillen Partida añadió que, además, a nivel estatal se tendrán que votar por 50 cargos más, de un aproximado de 180 candidatos, para lo cual el Instituto Estatal Electoral (IEE) solicitó una ampliación presupuestal de 200 millones de pesos. En este caso, cada cargo estará costando 4 millones de pesos.

"Tenemos que hacer un llamado de nueva cuenta al IE y al INE para que puedan fortalecer su estrategia de comunicación. Tenemos que ser honestos y decirlo. El 80 por ciento del ciudadano no sabe lo que es un tribunal de disciplina judicial. El 80 por ciento del ciudadano no sabe lo que es un ministro, no sabe lo que hace un ministro, no sabe lo que es la Suprema Corte de Justicia, el 95 por ciento no sabe lo que es un magistrado, por eso es tan importante que la explicación no solamente se pueda hacer respecto a lo que es el propio procedimiento, sino también a cuál es la función de cada quien, y que la gente pueda entender lo importante que son estos cargos", finalizó.