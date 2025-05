Disminuye búsqueda de empleo en SNE de Cajeme tras Semana Santa

Tras las vacaciones de Semana Santa, las oficinas del Servicio Nacional del Empleo (SNE) de Cajeme presentan una mínima afluencia; sin embargo, se espera que con el regreso a clases el próximo lunes 28 de abril, la actividad dentro de la dependencia regrese a la normalidad, informó Lizeth Jackeline Payán Barba, titular de la dependencia.

La funcionaria informó que cuentan con vacantes para nivel de escolaridad básico a licenciatura, con plazas como operadores de producción, cajeros, contadores públicos y personal administrativo.

El horario de atención en el Servicio Nacional de Empleo, ubicado en el edificio de Gobierno del Estado, sobre la calle 5 de Febrero entre Allende e Hidalgo, es de lunes a viernes de 08:00 de la mañana a 03:00 de la tarde.

Detalló que para brindar más oportunidad de contratación, se realizan talleres con el objetivo de que los asistentes aprendan a elaborar un currículum actualizado, así como la indumentaria adecuada para una entrevista de trabajo.

Esa misma enseñanza se replica en las universidades, principalmente las públicas, pues los mismos directivos solicitan el apoyo.

"Vamos a las escuelas también. De hecho, ya vamos a comenzar con las jornadas. Los jóvenes no saben qué hacer después de salir de la universidad, algunos no saben cómo acercarse a una empresa, no saben cómo funciona Recursos Humanos", comentó.

Payán Barba recordó que por el momento no tienen programa una Ferian del Empleo, pero, como cada, año proyecta que para el mes de octubre se realice una.

En un día concurrido, asiste un promedio de 30 personas al Servicio Nacional del Empleo (SNE) local.