Día Nacional del Bombero 2025: Una oportunidad de agradecer a los héroes de la sociedad este 22 de agosto

Este 22 de agosto se conmemora el Día Nacional del Bombero 2025 en México , una fecha especial para rendir homenaje a quienes arriesgan su vida por salvar la de los demás.

En Ciudad Obregón, Sonora, el Departamento de Bomberos celebrará con una caravana de unidades que recorrerá varias calles de la ciudad, una excelente oportunidad para que las familias salgan a saludarlos y reconozcan su valiosa labor.

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA SERÁ EL DESFILE DE BOMBEROS EN CAJEME?

La caravana iniciará a las 7:30 p.m. desde el Santuario de Guadalupe, ubicado en las calles Durango y Galeana, y seguirá por las calles Guerrero y Miguel Alemán, concluyendo en las instalaciones del Departamento de Bomberos, en la calle 6 de abril y Chihuahua.

¿QUÉ HACEN LOS BOMBEROS ADEMÁS DE APAGAR INCENDIOS?

Aunque son conocidos por combatir incendios, los bomberos en México también atienden muchas otras emergencias. Algunas de ellas incluyen:

Fugas de gas

Accidentes vehiculares

Caída de árboles

Riesgos por anuncios espectaculares

Rescate de animales

Búsqueda y rescate de personas

Inundaciones y encharcamientos

Cables sueltos

Atención a personas con riesgo de suicidio

Apoyo en exhumaciones solicitadas por autoridades

En la Ciudad de México, por ejemplo, existen 21 estaciones de bomberos, distribuidas estratégicamente para atender rápidamente cualquier emergencia.

UN POCO DE HISTORIA SOBRE EL DÍA DEL BOMBERO EN MÉXICO

El primer cuerpo de bomberos en México se creó el 22 de agosto de 1873 en el puerto de Veracruz .

en México se creó el en el puerto de . En 1880 , el presidente Porfirio Díaz fundó el primer cuerpo de bomberos de la Ciudad de México.

, el presidente fundó el primer cuerpo de bomberos de la Ciudad de México. En 1922 , se expidió el reglamento oficial del Cuerpo de Bomberos del entonces Distrito Federal.

, se expidió el reglamento oficial del Cuerpo de Bomberos del entonces Distrito Federal. En 1951, el presidente Miguel Alemán Valdés les otorgó el título de "Heroico Cuerpo de Bomberos".

Este 22 de agosto, ya sea participando en el desfile o simplemente saludando a los bomberos desde tu hogar, tómate un momento para agradecerles por su entrega, valentía y compromiso con la comunidad. ¡Felicidades a todos los bomberos en su día!

Gracias por ser los héroes de la sociedad.