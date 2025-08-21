ExpoFest Cajeme 2025: ¿Qué artistas sonorenses faltaron en la cartelera?

Hace apenas unos días se dio a conocer la cartelera oficial de los grupos y artistas que se presentarán en la ExpoFest Cajeme 2025.

Después de seis años, la feria del pueblo regresa a Ciudad Obregón y la gente lo tomó con gran emoción. Sin embargo, al presentar el repertorio de artistas que harán presencia, varios internautas se sorprendieron al ver que muchos artistas de la región no aparecían en la cartelera del gran evento, que se realizará del 7 al 23 de noviembre de este año.

Cantantes y grupos como Cornelio Vega y su Dinastía, Los Hermanos Vega Jr., Grupo Origen, Junior H, Tony Aguirre, Javier Rosas, Carin León y Yuridia, entre otros, se esperaba que formaran parte de la gran fiesta de Obregón, pero lamentablemente no aparecieron en la cartelera.

SE COMPLICÓ AGENDA

Los organizadores del evento declararon que, debido al poco tiempo que tuvieron para organizar la ExpoFest, fue lo mejor que se pudo conseguir, ya que algunos artistas que se tenían en mente ya tenían la agenda llena en el mes de noviembre. Sin duda alguna, será un gran festejo después de seis años sin celebrarse la fiesta que une a las y los cajemenses.

Esta puede ser la razón por la cual los artistas mencionados no se presentarán en este evento, pero los organizadores también declararon que el público esté atento, porque habrá muchas sorpresas.