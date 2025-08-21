Cuidan salud de comunidades de la zona rural

Brigadas de servicios gratuitos y rehabilitación de unidades médicas municipales son algunas de las acciones que realiza el gobierno municipal para garantizar que haya una atención médica más accesible en las distintas comunidades de la zona rural de Cajeme, informó la Dirección de Comisarías y Delegaciones.

El titular, Francisco López Olea, dio a conocer que este mes hubo una brigada de salud en la comunidad de Cumuripa y se analiza la posibilidad de que esta sea llevada próximamente a la comisaría de Marte R. Gómez y Tobarito, así como en Buenavista.

"Una de las más recientes fue la brigada en Cumuripa, donde participaron alrededor de 12 pasantes y enfermeros. Hubo una muy buena convocatoria y buscamos llevar brigadas a otras comunidades de la zona rural. Hay planes para llevar esto a Marte R. Gómez y Buenavista en corto plazo, en coordinación con la Dirección de Salud Municipal", explicó.

Aunado a las brigadas, se han inaugurado algunas unidades médicas municipales en la zona suburbana, como lo es el caso de Hornos y Estación Corral. Esto, con el objetivo de que los habitantes y también visitantes de paseos rumbo a la Presa Álvaro Obregón puedan atenderse ante alguna emergencia, sin que tengan la necesidad de ser trasladados hasta la zona urbana.

A la par, se trabaja de la mano con la Financiera del Bienestar y la Nacional Financiera para impulsar a emprendedores del área rural de Cajeme. Se espera que se realice un taller a finales del próximo mes en Pueblo Yaqui.

Ante el regreso a clases, la Dirección de Comisarías y Delegaciones informó que se trabaja en llevar pláticas motivacionales a los planteles educativos.