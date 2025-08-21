Buscan padrinos para estudiantes del Conalep Obregón

En busca de que todos los alumnos puedan completar sus estudios y tengan oportunidades de acudir a la escuela sin que su economía sea un impedimento, el Conalep Obregón se sumó al programa Apadrina un Águila en el que docentes, empresas, padres de familia y miembros de la sociedad civil pueden apoyar a los jóvenes.

Marisa Jara Barra, directora del plantel Obregón, explicó que el programa invita a los interesados en apoyar a los jóvenes en aportar para los gastos propios de la escuela, ya que hay jóvenes que en ocasiones no tienen los recursos suficientes.

"Apadrina un águila tiene la intención de apoyar a los alumnos de bajos recursos y tiene pago de colegiatura, transportación, alimento, útiles escolares o uniforme", detalló.

Jara Barra explicó que el año pasado se apadrinaron a cinco jóvenes y este ciclo que está por iniciar se espera conseguir apoyo para ocho, por lo que se invitó a empresas que forman parte del comité de vinculación, trabajadores del plantel, padres de familia, docentes, legisladores, entre otros.

INSCRIPCIÓN Y UNIFORMES GASTOS MÁS APREMIANTES

Agregó que lo más apremiante es apoyar a los jóvenes con los gastos de la inscripción, que asciende a 2 mil 600 pesos, así como el uniforme que oscila entre los mil y mil 200 pesos por joven.

Por parte de la escuela, el semestre pasado se otorgaron 40 becas alimenticias en apoyo de los estudiantes que estuvieran batallando para suplir las necesidades de consumo de alimentos durante su jornada académica.

"Tenemos alumnos con necesidades y están esforzándose por salir adelante, por eso es que buscamos apoyarlos", detalló.

Las personas interesadas en donar pueden dirigirse directamente al plantel ubicado en la calzada Francisco Villanueva o enviar un mensaje al número 6441-508166 en el área de vinculación.