No hay gestores en programa Vivienda Bienestar

Los trámites de registro al programa Vivienda Bienestar se hacen de forma directa por las personas interesadas, sin necesidad de intermediarios o gestores, además que ya cerró la primera etapa de registro, informó personal de la Secretaría del Bienestar.

Personal de la dependencia federal alertó a la población a no dejarse engañar por supuestos gestores, ya que los trámites se realizan directamente por las personas interesadas al acudir a los centros de registro, que en el caso de Cajeme fueron en la colonia Pioneros y en Pueblo Yaqui.

Según se dio a conocer, en Cajeme se registró el caso de una líder que intentó registrar a un grupo de personas, sin embargo se le aclaró que cada proceso es individual.

En caso que alguien acuda a los lugares de trabajo o colonias con listas pidiendo dinero a cambio de registro o agilizar los trámites se puede denunciar, señaló el personal de la Secretaría del Bienestar, ya que eso es un delito.

Aunque el registro ya cerró, se espera que haya una segunda etapa en Cajeme, la cual estará a cargo de personal de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), apoyada por servidores de la nación de la Secretaría del Bienestar.

Una vez que abra el registro se dará a conocer para que los interesados acudan directamente y sin la necesidad de intermediarios.