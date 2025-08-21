  • 24° C
Ciudad Obregón

Itson quiere igualar subsidio estatal y federal

El Itson ha realizado diferentes obras y trabajos en los últimos años gracias a las aportaciones

Ago. 21, 2025
Para este año el Itson tuvo un susidio federal de 643 millones de pesos, mientras que el del estado fue de 564 millones
Las aportaciones estatales al presupuesto del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) han aumentado en los últimos tres años y se espera que para el 2027 logre igualarse a lo que aporta la federación, informó el rector de la universidad, Jesús Héctor Hernández López.

El académico explicó que para el 2025 el gobierno del estado aportó 46 por ciento, por lo que se espera alcanzar la paridad en las aportaciones estatales con las federales en el presupuesto anual del 2027.

Reconoció que el gobierno estatal ha cumplido puntualmente con lo que se compromete, por lo que está confiado en que logren igualarse las partidas presupuestales.  

"Tenemos la planeación para que en el 2027 podamos lograr el 50-50, el estado ha cumplido cabalmente cada peso que se compromete y lo ha aportado, sucedió en el 2023, sucedió en el 2024 y en el 2025 vamos bien".

Al igual que el gobierno estatal, la federación aporta de manera oportuna lo que se compromete con el Itson.

2023 FUE PRIMER AÑO DE SUBSIDIO ESTATAL 

Recordó que el 2023 el Itson recibió el subsidio estatal por primera vez n el 16 años, lo cual se replicó en el 2024 y se logró avanzar en el tema de aportaciones estatales.

"Es decir si el estado aportó el 43 por ciento 2023, en el 2024 aportó el 44 por ciento intentando llegar al 50".

Esto permitió que el Itson avance en temas de infraestructura, ampliación y mantenimiento de edificios, compra de equipos, actualizaciones en las áreas deportivas, entre otros.

Francisco Minjares
