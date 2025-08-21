Rastro Municipal viejo se convertirá en plaza este año

La construcción de una nueva plaza multifuncional en Cajeme, que estará ubicada donde hasta hace poco se encontraban las instalaciones del Rastro Municipal viejo, es una obra programada para que inicie este año, reiteró el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

“Ya está presupuestado, ya está aprobado y se va a llevar a cabo con recursos de Consejo Estatal de Concertación para Obra Pública, es decir con recursos estatales y ellos tienen sus tiempos, pero yo espero que ya en el próximo mes, en 30 días más, ya se está definiendo el procedimiento y se iniciará esa obra, pero esa obra se inicia este año, es un compromiso que hicimos hace tiempo y lo vamos a cumplir”, dijo.

En la zona, ubicada en la colonia Matías Méndez, se observa cómo la abandonada infraestructura, que se había convertido en un basurero clandestino donde dormían algunas personas en situación de calle, ya fue demolida, por lo que los vecinos y comerciantes que trabajan en este punto de la zona urbana de Cajeme siguen a la espera de que empiecen los primeros trabajos que darán lugar a este nuevo espacio familiar.

Algunos detalles que han adelantado las autoridades municipales es que esta plaza contará con juegos, auditorios al aire libre, e instalaciones deportivas, para que las familias cajemenses puedan divertirse y convivir.

El gobierno municipal ha informado en distintas ocasiones que se trabaja en rescatar espacios que no tienen uso en la actualidad para reforzar la convivencia familiar y la práctica de ejercicio físico.

En abril de este año se inauguró un parque en donde se encontraban las abandonadas instalaciones de la escuela Eusebio Morales Montero.