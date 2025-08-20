Cuenta ya Fundación MRG con psicólogo

Desde esta semana, la Fundación Marte R. Gómez cuenta ya con atención psicológica para personas de la comunidad, luego de que la Universidad de Sonora (Unison) le asignara a un pasante de la carrera de Licenciatura en Psicología Clínica, informó Alma Delia López Bejarano.

La presidenta de la Fundación reveló que durante lo que resta del verano, el psicólogo David Roberto Pacheco Acosta estará brindando atención de lunes a viernes, en horario de la 9:00 a las 14:00 horas.

Comentó López Bejarano que, de acuerdo con el convenio signado con la Unison, el profesional de la psicología estará atendiendo durante todo un año, culminando a fines de julio de 2026.

Quienes estén interesados en recibir la atención deben hacer una cita al número 6441727993, mencionó la presidenta de la Fundación.

Asimismo, comentó que desde que se implementó este servicio ha tenido muy buena aceptación y suficiente demanda de parte de la ciudadanía, siendo la población joven la que más lo está solicitando.

Este servicio, dijo, viene a complementar otros que ya se brindan, como es la consulta de medicina familiar y de odontología, así como el dispensario médico, que entrega de manera gratuita medicamentos en existencia a quienes lo requieren y lleven consigo una receta.

Lo único que aún no se tiene es la atención en enfermería, pero ya se está en pláticas con la Universidad Iberoamericana, que en unos días podría enviarles una pasante de la carrera, quien se encargaría de atender a los ciudadanos en cuanto a toma de presión arterial, peso y talla, revisión de parámetros en general y asistir a los médicos, agregó.