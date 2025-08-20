Faltan a Cajeme vuelos internacionales

Debido a su dinámica comercial y ciudadana, el municipio de Cajeme y el sur de Sonora como región requieren de conectividad aérea internacional, donde los dos destinos necesarios, partiendo del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, pudieran ser Los Ángeles, California y Phoenix, Arizona, consideró Francisco Fernández Jaramillo.

El presidente de la Canacintra delegación Ciudad Obregón manifestó que hoy por hoy, para los empresarios extranjeros interesados en invertir en la región representa un reto venir a Ciudad Obregón, dado que no hay vuelos directos saliendo de las ciudades más importantes de Estados Unidos.

Comentó que estas personas pierden mucho tiempo en transbordar y en ocasiones tienen que pagar hotel en otras ciudades de México para descansar, a la espera del siguiente vuelo que los traiga a la localidad, por lo que frecuentemente pierden el interés en instalar sus empresas acá.

El hecho de que se esté trabajando en la ampliación de la pista del aeropuerto y se esté modernizando la terminal aérea es importante, porque con ello se tendrían mejores condiciones para que nuevas aerolíneas lleguen, y a la par habría mayores posibilidades de negocios, expresó Fernández Jaramillo.

Mencionó el empresario que, para que esto pueda ser una realidad, es preciso que se den las condiciones económicas para que las líneas aéreas se decidan a abrir nuevos destinos; y cuando se logre, los empresarios y ciudadanos locales deben usar lo más posible estos vuelos, para que permanezcan y no desaparezcan por falta de ocupación.

Afirmó que a la fecha hay encuestas positivas en este sentido debido al esfuerzo que se está haciendo entre los empresarios y organismos ciudadanos, así como los encargados de promover el turismo, entre ellos la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), por lo que se prevé que en el mediano plazo pudieran ser una realidad estos nuevos destinos.