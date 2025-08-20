"Te llevo a tu quimio" se convierte en asociación civil

Al presentarse oficialmente como asociación civil, integrantes de "Te llevo a tu quimio CO" dieron a conocer que se buscan más conductores de plataforma que quieran sumarse a la noble causa de trasladar de manera gratuita a pacientes con cáncer, para sus quimioterapias.

Se trata de una agrupación de choferes que empezaron con este servicio de manera voluntaria desde hace tiempo; el 18 de diciembre del año 2024 se estableció el nombre del grupo y en enero de este año fue registrado ante la Secretaría de Economía para convertirse en asociación civil, lo que le permitirá tener acceso a más apoyos por parte de programas gubernamentales y empresas.

La presidenta, Nelly Peraza Rubio, dio a conocer que a la fecha se han realizado 3 mil 500 viajes sin costo para los pacientes, además de que existen nuevos proyectos, como asociación civil. Uno de ellos consiste en crear un albergue para pacientes foráneos y un comedor especializado, con alimentos acordes a las necesidades de quienes reciben tratamiento oncológico, de la mano con especialistas.

"Nuestro principal objetivo es que ningún paciente oncológico, niños, adolescentes y adultos se queden sin su tratamiento o sin cita médica al no tener medios suficientes para llegar a tiempo al hospital. Somos un grupo de voluntarios, conductores de plataforma que de todo corazón llevamos a los pacientes desde punto de la Central Camionera, el Albergue El Peregrino y ejidos de Ciudad Obregón", dijo Carlos Pérez, colaborador de la asociación

La mesa directiva también se encuentra conformada por Ana Díaz como secretaria, Ana Galaviz como tesorera, Isabel Esquer como comisaría y Luisa Mora, encargada de comunicación.

Interesados en sumarse a esta labor pueden comunicarse al teléfono 6441619541.