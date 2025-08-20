  • 24° C
Actividad minera tiene variaciones en Sonora: Inegi

El oro y cobre tuvieron números positivos durante el mes de junio

Ago. 20, 2025
El incremento en la actividad minera nacional se tuvo a tasa anual, pero registró una disminución del 3.9 por ciento a tasa mensual
La actividad minera en Sonora tuvo variaciones anuales para el mes de junio, en los principales minerales que explota, en donde la plata tuvo una reducción anual, mientras que el oro y cobre aumentaron, de acuerdo a la Estadística de la Industria Metalúrgica del Inegi.

Según el reporte, a nivel nacional la producción minerometalúrgica tuvo un aumento nacional del 1.2 por ciento durante el mes de junio, en las actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos.

A nivel nacional, la producción de oro tuvo un incremento del 16.5 por ciento con relación a junio del año anterior, mientras que en Sonora el aumento fue del 0.7 por ciento, con una producción estatal mensual de 2 mil 219 toneladas.

Por otro lado, la producción de cobre ubicó la variación en 0.4 por ciento, mientras que Sonora tuvo un crecimiento anual del 1.1 por ciento durante el sexto mes de este año, con 45 mil 787 toneladas.

La producción de plata, por su parte, tuvo una variación del -9.2 por ciento, en tanto que Sonora registró -8.7 por ciento, con 37 mil 803 toneladas.

Zacatecas se ubicó como el estado mayor productor de oro y plata, mientras que Sonora lo superó en cobre.

Otros de los metales que se aprovechan en México y se encuentran en la estadística son el plomo, zinc, fierro y azufre.

Francisco Minjares
