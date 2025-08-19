Evacuación en Hospital General Regional No. 1 de Ciudad Obregón por olor a gas: IMSS Sonora aclara situación

La mañana de este martes 19 de agosto, alrededor de las 9:00 horas, se registró una evacuación preventiva en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Obregón, tras detectarse olor a gas en distintas áreas de la unidad médica.

De acuerdo con información oficial del IMSS en Sonora, personal de la Unidad Interna de Protección Civil realizó una inspección en las áreas de Patología y Quirófano, donde se percibió el olor.

Durante la revisión, se identificó que un proveedor autorizado de gas LP llevaba a cabo un procedimiento programado de cambio de válvula.

SE EFECTUÓ EVACUACIÓN COMO MEDIDA PREVENTIVA

Como medida preventiva, se efectuó la evacuación ordenada en las áreas de Tococirugía, Quirófano, Patología y Cocina, además de la reubicación de pacientes a zonas contiguas, siguiendo los protocolos de protección civil.

Tras la verificación conjunta con Protección Civil municipal e institucional, se confirmó que las instalaciones eran seguras, lo que permitió restablecer los servicios y autorizar el reingreso de pacientes y personal a sus respectivas áreas.

El IMSS en Sonora reiteró su apertura y compromiso para seguir garantizando atención médica con calidad, calidez y bajo condiciones de seguridad para sus derechohabientes.