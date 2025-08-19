  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 19 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Evacuación en Hospital General Regional No. 1 de Ciudad Obregón por olor a gas: IMSS Sonora aclara situación

Se confirmó que las instalaciones eran seguras, lo que permitió restablecer los servicios y autorizar el reingreso de pacientes y personal

Ago. 19, 2025
Al confirmarse que las instalaciones son seguras se restablecieron los servicios.
Al confirmarse que las instalaciones son seguras se restablecieron los servicios.

La mañana de este martes 19 de agosto, alrededor de las 9:00 horas, se registró una evacuación preventiva en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Obregón, tras detectarse olor a gas en distintas áreas de la unidad médica.

De acuerdo con información oficial del IMSS en Sonora, personal de la Unidad Interna de Protección Civil realizó una inspección en las áreas de Patología y Quirófano, donde se percibió el olor.

Durante la revisión, se identificó que un proveedor autorizado de gas LP llevaba a cabo un procedimiento programado de cambio de válvula.

SE EFECTUÓ EVACUACIÓN COMO MEDIDA PREVENTIVA

Como medida preventiva, se efectuó la evacuación ordenada en las áreas de Tococirugía, Quirófano, Patología y Cocina, además de la reubicación de pacientes a zonas contiguas, siguiendo los protocolos de protección civil.

Tras la verificación conjunta con Protección Civil municipal e institucional, se confirmó que las instalaciones eran seguras, lo que permitió restablecer los servicios y autorizar el reingreso de pacientes y personal a sus respectivas áreas.

El IMSS en Sonora reiteró su apertura y compromiso para seguir garantizando atención médica con calidad, calidez y bajo condiciones de seguridad para sus derechohabientes.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Realizarán segunda Feria del Bienestar en Cajeme
Ciudad Obregón

Realizarán segunda Feria del Bienestar en Cajeme

Agosto 19, 2025

Se brindarán servicios gratuitos a la población por parte de dependencias federales, estatales y municipales

Evita gobierno apología a la violencia en eventos sociales
Ciudad Obregón

Evita gobierno apología a la violencia en eventos sociales

Agosto 19, 2025

Principalmente por parte de grupos musicales que se presentan en el municipio

Enlazarán a jóvenes de Cajeme con el mundo laboral
Ciudad Obregón

Enlazarán a jóvenes de Cajeme con el mundo laboral

Agosto 19, 2025

Convocan a Feria Nacional de Empleo para las Juventudes, el 28 de agosto en Ciudad Obregón