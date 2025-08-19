Evita gobierno apología a la violencia en eventos sociales

No promover la apología del delito en los eventos sociales de Cajeme, principalmente en relación a la participación de grupos musicales, es algo que vigila el gobierno municipal, informaron regidores, mientras que a la par se busca impulsar a los talentos locales para que tengan un lugar en este tipo de eventos.

En el caso de la ExpoFest Cajeme 2025, se vigilará que no sea la excepción, mencionó el regidor Armando Alcalá. "A fin de cuentas se busca que haya una diversión familiar, hay muchas opciones que podemos tener que son familiares, brindan muy buen ambiente, se contempla mucha música regional, vemos nuevos talentos, es muy interesante, al final de cuentas todo tiene que ser para bien, todo debe ser vigilado, bien respaldado y cuidado", dijo.

Por su parte, la edil Adriana Torres de la Huerta destacó la importancia de que se trabaje de la mano con Protección Civil Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar que eventos como la ExpoFest Cajeme 2025 promuevan una convivencia familiar adecuada.

"Es un tema que tendremos que tratar en Cabildo, debemos ser coherentes y congruentes de lo que decimos con lo que hacemos. La verdad, se tendrá que trabajar muy de la mano con seguridad y con protección Civil. Espero pronto poder tener una reunión con el Comité de la ExpoFest para que esto se cumpla y que realmente sea un evento familiar y de diversión. Tendrá que haber espacios específicos para el consumo del alcohol", opinó.

El alcalde Javier Lamarque ha informado en distintas ocasiones que el regreso de este evento social, que dejó de realizarse hace 5 años aproximadamente, tendrá un formato diferente al de antes, de manera que se promueva la cultura y la convivencia familiar.