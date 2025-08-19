Aún quedan espacios para el Summit Conecta Cajeme

Aún quedan espacios para instalación de stands de las empresas interesadas en participar exponiendo sus productos y/o servicios durante el Summit Conecta Cajeme, que se llevará a cabo en Ciudad Obregón los 9 y 10 de septiembre, que busca establecer relaciones de negocios y ser coadyuvante en el desarrollo económico del municipio y la región sur de Sonora, indicó el director del Centro Empresarial, Alejandro Hernández.

Presente en la conferencia de prensa de la Canacintra, dijo que el evento representa una oportunidad para que los empresarios micro, pequeños y medianos de la localidad se enlacen con la posibilidad de convertirse en proveedores de cinco grandes empresas de calidad mundial con presencia en Ciudad Obregón, como son la coreana Kyungshin, Constellation Brands, Oxxo, Bachoco y Yoreme.

Asimismo, comentó que los estudiantes que asistan, quienes generalmente son de carreras afines al quehacer empresarial, podrán contar con un 50 por ciento de descuento en el costo de sus gafetes para acceder al evento, ya sea para un día o para ambos días.

Los interesados en ser una de las más de 30 empresas que tendrán su stand e el evento, a desarrollarse en el centro de espectáculos Arcángeles al parte de Ciudad Obregón, pueden acudir a registrarse y adquirir sus carnets en cualquiera de los organismos empresariales participantes y para mayor información pueden acceder a la página oficial del evento en internet, expuso.

Como parte de la organización del evento, Leslie Wilson de Land Work Business Center mencionó que los actuales son tiempos muy retadores para los negocios, por lo que se pensó en hacer una unidad de cámaras empresariales, como una forma de fortalecer las actividades tendientes a lograr el desarrollo económico de la localidad, algunas las cuales estarán encabezando los distintos bloques en los que se dividirá el mismo.