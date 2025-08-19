Trabaja Ayuntamiento en resolver demanda de vivienda

En la búsqueda de terrenos para dar solución al problema de viviendas al que se enfrentan familias cajemenses se encuentra el gobierno municipal, informó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, quien recordó a los ciudadanos que al sur de la ciudad ya empezaron a construirse las casas que forman parte del programa nacional Viviendas del Bienestar.

“Lo que nosotros estamos ahorita haciendo es buscar los terrenos para que haya viviendas para la gente que no tiene. Ya se empezó la construcción de casas también por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), son 324 viviendas más o menos las que se están construyendo al término de la colonia Maximiliano R. López, en la calle Nochebuena”, explicó.

Se trata de casas en las que los propietarios no requerirán ser afiliados al Infonavit para poder vivir en ellas. Se estima que para principios del año 2026 haya un avance significativo para la terminación de la construcción de estas casas, agregó.

En relación al formato multifuncional de estas casas, el presidente municipal explicó que es algo que compete a la Federación, pues se trata de un programa impulsado a nivel nacional, por lo que el Ayuntamiento no cuenta con mayor injerencia.

“El Ayuntamiento no define el formato ni la estructura de las viviendas, ya que es un programa federal y son las instancias federales las que ya traen su programa”, dijo.

La CTM recientemente externó que hay inconformidad por parte de los trabajadores de Cajeme respecto a las viviendas de 4 niveles que busca construir el gobierno federal en diferentes colonias y advirtió que, en caso de no tener respuesta a la petición de casas para una sola familia, pudieran manifestarse de manera organizada.