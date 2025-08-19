Ambulantes de Obregón esperan repunte ligero por regreso a clases

El comercio ambulante espera un repunte de hasta el 10 por ciento la semana entrante, cuando los padres de familia acudan al centro a realizar las compras de uniformes y útiles escolares, informó el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes y Semifijos adheridos a la CTM, Manuel Montaño Gutiérrez.

El dirigente del gremio dijo que el regreso a clases representa ventas positivas para los comercios de uniformes y papelerías, pero también los ambulantes ven algo de beneficio ya que los padres de familia que acuden al centro aprovechan para comprar algo de lo que se ofrece.

"El tema del movimiento por el regreso a clases es más que nada en negocios establecidos que tienen toda una tradición vendiendo ropa, uniformes, también los útiles que es en las papelerías, a nosotros es más que nada la gente que viene al centro y aprovecha para comprar algo".

Los artículos que oferta el sector ambulante que más llevan los padres de familia para el regreso a clases son gorras infantiles, lentes para el sol, calcetines o algún juguete para los niños.

"Son algunos artículos como premios porque van a regresar, es poco lo que se vende, pero ya empiece a levantar", detalló.

Montaño Gutiérrez dijo que los comerciantes enfrentan las bajas ventas del verano, por lo que un incremento sería positivo para el sector, por lo que espera que con el regreso a clases haya circulante en la ciudad.

PRODUCTOS PATRIOS NO SON TAN ATRACTIVOS

A la par con el regreso de los niños, se tendrá la oferta de productos patrios, aunque ya son muy pocos los comerciantes que ofrecen este tipo de artículos, contrario a lo que sucedía en años pasados.

"El día primero de septiembre es cuando empiezan a vender la bandera y todo eso, aunque ya son muy pocos, si acaso dos son los que ofrecen, porque casi no se vende".