Impulsarán emprendimiento y talento juvenil

Con una serie de programas que se implementarán en el municipio de Cajeme durante agosto y los siguientes meses del año es como el Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ) y el gobierno municipal buscan impulsar el emprendimiento y talento juvenil; entre estas actividades se encuentra el Premio Estatal de la Juventud 2025, con el que los 48 ganadores se llevarán 120 mil pesos de recompensa.

Rebeca Valenzuela Álvarez, directora del ISJ, dio a conocer que la convocatoria para participar en el Premio Estatal se encuentra abierta y el límite de inscripción es el día 1 de noviembre.

“Buscamos a los talentos sonorenses que están encaminando su vida de forma positiva en lo académico, lo cultural, lo deportivo, en temas de protección, ambiental, protección animal, a quienes les interesen los medios digitales y arrojen contenido positivo por medio de sus teléfonos, quienes quieren trasladar temas de salud mental, emocional, depresión a las pantallas. El premio da reconocimiento a premiar y reconocer el talento sonorense”, explicó.

Serán 48 distinciones en diferentes rangos de edad, de los 12 a los 29 años; las bases o mayor información puede solicitarse por medio de la página bio.link/ISJUVENTUD.

Otra actividad que se llevará a cabo es el encuentro interescolar de freestyle Supremacía MC. “Este espacio está dirigido a los jóvenes de 15 a 19 años que a través de la música y buen ritmo puedan adquirir herramientas para canalizar sus sentimientos y trasladarlos con un lenguaje apropiado a un concurso estatal y después nacional, esta primera batalla fue en Nogales el 7 de agosto, pero el 18 estaremos aquí llevándolo a cabo aquí, después pasaremos a Guaymas y Hermosillo para tener un ganador que nos represente en Guadalajara el 14 de noviembre”, dijo.

APOYARÁN A EMPRENDEDORES

Asimismo, habrá un curso para impulsar a los jóvenes que deseen emprender un proyecto, el cual lleva por nombre Bootcamp Emprendedor.

“Vamos a llevar a cabo un curso para los jóvenes que tengan la intención de iniciar un proyecto o un emprendimiento, basta con que tengan la idea de querer hacerlo, es un acompañamiento de 3 días, se hace un plan de negocio acompañado con certificadores y si es viable se les puede dar un crédito de hasta 200 mil pesos”. Este se realizará en Cajeme del 27 al 29 de agosto, de las 9:00 a las 12:00 horas en la Universidad Hispana.

Adicional a ello se abrirán nuevas sedes en las colonias como parte del programa Sonora en Conexión, que consiste en llevar actividades a espacios recreativos, como torneos de futbol, clases de boxeo, dinámicas para personas con discapacidad, y atención psicológica un día a la semana.

BUSCAN MENSTRUACIÓN DIGNA

También se entregarán próximamente botiquines a planteles escolares para impactar a cerca de 10 mil personas menstruantes. Esto con la finalidad de que cada persona reciba un insumo de bienestar de manera gratuita. “Contar con una toalla puede ser la diferencia entre ir o no ir a la escuela”, mencionó la directora.

“Estamos muy contentos, agradezco al Instituto Sonorense de la Juventud por traer todo esto a Cajeme, ya que permitirá que la semilla de la juventud florezca”, expresó por su parte el alcalde Javier Lamarque.

También se impartirán100 pláticas de prevención del embarazo, talleres de habilidades, desarrollo y formación, violencia en el noviazgo de agosto a diciembre.