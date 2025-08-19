Maestros de Cobach en Obregón se preparan para recibir a estudiantes

on una planta docente al 100 por ciento, el Cobach Obregón 2 arrancó el proceso de preparación con miras a recibir a los alumnos el próximo 1 de septiembre, informó la directora del plantel, Arely Meza León.

La directora detalló que los maestros iniciaron con las Comunidades de Aprendizaje, que es un proceso de planeación en el que los 45 docentes del Cobach Obregón 2 preparan todo lo que verán durante el transcurso del semestre.

"Este es un periodo en el que nos preparamos para recibir a los alumnos, se ve todo el material del semestre, se generan los acuerdos, es algo como el Consejo Técnico de la educación básica".

APLICARÁN PROYECTO DE IDENTIDAD

Agregó que para este semestre se emprenderá el proyecto "Somos Comunidad: Construyendo Identidad y Pertinencia", que busca crear identidad entre los jóvenes de la preparatoria.

Explicó que se hicieron encuestas a los estudiantes y se decidió fortalecer la identidad del Cobach entre ellos, con lo que pueden aprovechar de una mejor manera el proceso de aprendizaje.

La directora explicó que el semestre arrancará formalmente el 1 de septiembre, ya que se movieron los calendarios académicos junto con los de nivel básico para homologar la entrada de los subsistemas estatales y federales de nivel medio superior.

"Primero entrabamos los estatales y luego los federales, pero ahora vamos a entrar todos juntos".