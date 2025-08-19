  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 19 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Maestros de Cobach en Obregón se preparan para recibir a estudiantes

Los maestros del Cobach Obregón 2 se preparan para recibir a los alumnos

Ago. 19, 2025
Los maestros se encuentran en proceso de preparación para recibir a los estudiantes
Los maestros se encuentran en proceso de preparación para recibir a los estudiantes

on una planta docente al 100 por ciento, el Cobach Obregón 2 arrancó el proceso de preparación con miras a recibir a los alumnos el próximo 1 de septiembre, informó la directora del plantel, Arely Meza León.

La directora detalló que los maestros iniciaron con las Comunidades de Aprendizaje, que es un proceso de planeación en el que los 45 docentes del Cobach Obregón 2 preparan todo lo que verán durante el transcurso del semestre.

"Este es un periodo en el que nos preparamos para recibir a los alumnos, se ve todo el material del semestre, se generan los acuerdos, es algo como el Consejo Técnico de la educación básica".

APLICARÁN PROYECTO DE IDENTIDAD

Agregó que para este semestre se emprenderá el proyecto "Somos Comunidad: Construyendo Identidad y Pertinencia", que busca crear identidad entre los jóvenes de la preparatoria.

Explicó que se hicieron encuestas a los estudiantes y se decidió fortalecer la identidad del Cobach entre ellos, con lo que pueden aprovechar de una mejor manera el proceso de aprendizaje.

La directora explicó que el semestre arrancará formalmente el 1 de septiembre, ya que se movieron los calendarios académicos junto con los de nivel básico para homologar la entrada de los subsistemas estatales y federales de nivel medio superior.

"Primero entrabamos los estatales y luego los federales, pero ahora vamos a entrar todos juntos".

Francisco Minjares
Francisco Minjares
Contenido Relacionado
Ambulantes de Obregón esperan repunte ligero por regreso a clases
Ciudad Obregón

Ambulantes de Obregón esperan repunte ligero por regreso a clases

Agosto 19, 2025

La gente que acude al centro a comprar aprovecha para comprar a los ambulantes

Impulsarán emprendimiento y talento juvenil
Ciudad Obregón

Impulsarán emprendimiento y talento juvenil

Agosto 19, 2025

Durante agosto y los siguientes meses habrá distintos programas por parte del ISJ, entre ellos el Premio Estatal a la Juventud 2025

Taller de Arte Terapia en Centro LIBRE Cajeme: Un espacio de sanación y expresión emocional para mujeres
Ciudad Obregón

Taller de Arte Terapia en Centro LIBRE Cajeme: Un espacio de sanación y expresión emocional para mujeres

Agosto 19, 2025

Este método psicoterapéutico, no solo ofrece una oportunidad de expresión creativa, sino también una herramienta valiosa para la gestión emocional