Taller de Arte Terapia en Centro LIBRE Cajeme: Un espacio de sanación y expresión emocional para mujeres

El lunes 18 de agosto, el Centro LIBRE Cajeme llevó a cabo un exitoso Taller de Arte Terapia, dirigido por la psicóloga Susana Vázquez Espinoza. El evento, que se realizó en las instalaciones de la Secretaría de la Mujer, tuvo un lleno total, reuniendo a mujeres de la comunidad para abordar el tema de la depresión desde una perspectiva psicoterapéutica y creativa.

El taller, parte del Programa Federal Centro LIBRE Cajeme, busca proporcionar a las participantes herramientas para expresar sus emociones y pensamientos de manera artística, fomentando un espacio de autoconocimiento y liberación emocional. Durante la sesión, las asistentes participaron en una actividad de pintura, para canalizar y trabajar sus sentimientos, con el acompañamiento de la psicóloga.

EL ARTE TERAPIA: UNA VÍA PARA EL AUTOCONOCIMIENTO Y LA GESTIÓN EMOCIONAL

El Arte Terapia, como método psicoterapéutico, no solo ofrece una oportunidad de expresión creativa, sino también una herramienta valiosa para la gestión emocional. A través de esta práctica, las participantes pueden explorar sus emociones de manera libre y segura, favoreciendo el bienestar psicológico y promoviendo una sanación interna.

CENTRO LIBRE CAJEME: APOYO INTEGRAL PARA LAS MUJERES

El Centro LIBRE, que forma parte de un programa federal, es un espacio que brinda atención integral a las mujeres de Cajeme y sus alrededores. Con un equipo de profesionales, compuesto por cinco especialistas, el Centro ofrece diversos servicios para apoyar a las mujeres en diferentes áreas de su vida, tales como:

Asesoría jurídica: Para orientar a las mujeres en cuestiones legales.

Atención psicológica grupal: Sesiones terapéuticas para grupos de mujeres, enfocadas en el bienestar emocional.

Talleres de empoderamiento y autoestima: Espacios de aprendizaje y reflexión para fortalecer la confianza y la autonomía de las mujeres.

El horario de atención del Centro LIBRE es de lunes a viernes, de 8:00 am a 3:00 pm. El Centro se ubica en la Av. Miguel Alemán No. 139 Norte, entre las calles Hidalgo y Allende, dentro de las instalaciones de la Secretaría de la Mujer.

PRÓXIMO TALLER: PSICO-ONCOLOGÍA Y CUIDADOS PALIATIVOS

El próximo taller que se llevará a cabo en el Centro LIBRE será sobre Psico-oncología y cuidados paliativos tanatológicos, y se realizará el miércoles 20 de agosto. Este taller ofrecerá herramientas valiosas para abordar el acompañamiento emocional en el contexto de enfermedades graves y terminales.

¿QUÉ ES EL CENTRO LIBRE?

El Centro LIBRE es un programa diseñado para brindar atención integral a las mujeres, ofreciendo apoyo psicológico, legal y emocional. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las mujeres, empoderándolas y proporcionándoles los recursos necesarios para su desarrollo personal y bienestar.

Para más información, las interesadas pueden comunicarse directamente con la Lic. Emi Lucero Montes Castillo, coordinadora del programa, y conocer los servicios y próximos eventos.

Este taller de Arte Terapia es solo uno de los muchos espacios que el Centro LIBRE ofrece a las mujeres para sanar, crecer y empoderarse en un entorno de apoyo y comprensión.