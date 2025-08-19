  • 24° C
Ciudad Obregón

Realizarán segunda Feria del Bienestar en Cajeme

Se brindarán servicios gratuitos a la población por parte de dependencias federales, estatales y municipales

Ago. 19, 2025
Brindan servicios gratis a cajemenses
Brindan servicios gratis a cajemenses

Atención médica, entre otros servicios por parte de dependencias federales, estatales y municipales serán llevados de manera gratuita a la colonia Nueva Palmira el próximo 21 de agosto, pues tendrá al lugar la segunda Feria de la Paz en el municipio de Cajeme, informó el titular de la Secretaría de Bienestar, Alejandro Ibarra.

Este evento tendrá lugar en el módulo deportivo Javier Robinson Bours y el objetivo principal es acercar este tipo de servicios a las familias cajemenses, principalmente a las de escasos recursos. Iniciará a partir de las 16:00 horas y finalizará a las 19:00.

Alejandro Ibarra realizó una invitación a la población para que aproveche esta oportunidad de tener acceso a distintos tipos de servicios sin costo alguno.

La primera Feria de la Paz tuvo lugar en el mes de julio en la colonia Cajeme, donde las familias pudieron acceder a módulos de atención en áreas como salud, seguridad, bienestar, economía, turismo, entre otras.

En el evento destacó la entrega gratuita de lentes, así como de créditos solidarios, vacunación animal, atención del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, información sobre becas, entrega de árboles, asesoría jurídica, cortes de cabello, venta de material de construcción a bajo costo, información para ingresar a la Universidad de Policía Estatal, módulo de información de la Academia de Policía Municipal de Cajeme, y Dirección de Programas Preventivos.

Javier Zepeda
