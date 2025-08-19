Enlazarán a jóvenes de Cajeme con el mundo laboral

Para enlazar a los jóvenes cajemenses con el mundo laboral, más de 30 empresas se darán cita el próximo jueves 28 de agosto en Ciudad Obregón, durante la celebración de la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes, reveló Lizeth Jacqueline Payán Barba.

La titular de la oficina del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en la localidad mencionó que la actividad se llevará a cabo de las 9:00 a las 13:00 horas, teniendo como escenario la sala de cabildo del Ayuntamiento de Cajeme.

Aunque por el nombre del evento se indica que es para jóvenes, se permitirá el acceso a personas de distintas edades, donde más de 30 empresas de rubros como el comercio, industria y servicios de la localidad estarán ofertando sus puestos de trabajo, expresó la funcionaria.

En el lugar estará también personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quienes les podrán consultar e imprimir Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de manera gratuita, indicó.

Para este tipo de eventos, dijo, a través de las instituciones de educación superior se invita a los jóvenes, a quienes, además de ponerlos en contacto con las empresas, se les dan tips acerca de cómo acudir a una entrevista de trabajo, además de proporcionarles algunas técnicas para perder el miedo.

Este tipo de situaciones se les plantean a los solicitantes en los talleres de un día que desarrolla el SNE, que se programan de acuerdo con la necesidad, y en los que se enseña también a elaborar un currículum, reveló la entrevistada.

Finalmente, hizo el llamado a los asistentes a que acudan con sus documentos en orden, con miras a ser contratados para algunos de los puestos de trabajo que se pondrán ese día a su disposición.