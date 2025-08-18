La ExpoFest Cajeme 2025 ya tiene cartelera oficial

La tarde de este lunes 18 de agosto se presentó oficialmente la cartelera de la ExpoFest Cajeme 2025.

Seis años tuvieron que pasar para que Cajeme vuelva a disfrutar de una feria y tras haberse dado a conocer la creación de la ExpoFest 2025 del 7 al 23 de noviembre, esta tarde en rueda de prensa se informó sobre los artistas y agrupaciones que alegrarán con su música a Ciudad Obregón y sus alrededores.

En esta edición, la ExpoFest Cajeme 2025 contará con dos escenarios principales. El primero será el Auditorio de las Estrellas, donde se presentarán reconocidos artistas como Kevin AMF, Diferente Nivel, Los Yonic´s, Los Caminantes y otros. Además, habrá un show tributo a Bely y Beto, pensado especialmente para el público infantil.

El segundo escenario será el tradicional Teatro del Pueblo, ubicado en la zona de juegos mecánicos. A diferencia de ediciones anteriores, cuando los espectáculos se realizaban dentro del Estadio Tomás Oroz Gaytán, en la Expo Obregón, esta vez no será posible utilizar ese recinto, ya que actualmente alberga al Bachillerato Tecnológico en Educación Deportiva (BTED).

Por ello, se adaptará un nuevo espacio con capacidad para entre 13 mil y 16 mil personas, dependiendo del tipo de evento.

CARTELERA DEL TEATRO DEL PUEBLO

Entre los grupos que se presentarán en el Teatro del Pueblo destacan Matisse, Edición Especial, Grupo La Propuesta, Su Majestad La Brissa, Alan Arrieta, Tropicalísimo Apache, Grupo Laberinto, La Dulzura Musical de La Kaña, Contacto Norte y Luis Ángel "El Flaco", entre otros. El gran cierre estará a cargo de Juan Ortega y su grupo, conocidos como los amos de la cumbia.

La ExpoFest Cajeme regresa con grandes expectativas. Durante la conferencia de prensa, los organizadores aclararon que, debido al poco tiempo para planear el evento, no fue posible concretar la participación de más artistas internacionales. Sin embargo, prometieron que próximamente se anunciarán nuevas sorpresas en la programación.

¿A qué artista te hubiera gustado ver en la gran ExpoFest Cajeme 2025?