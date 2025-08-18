Dan seguimiento a secuelas de niña Fátima

Aunque el estado de salud de la niña Fátima Lucía Espinoza Vaquera se considera estable, se le da seguimiento a las secuelas de la trombosis cerebral que sufrió en diciembre pasado, cuyos gastos son altos, por lo que se sigue requiriendo del apoyo de la ciudadanía para seguir adelante, mencionó su padre, Ramsés Espinoza Reynaga.

En entrevista, hizo saber que la semana anterior se le practicó una resonancia magnética a la menor, para ver su evolución acerca de la recuperación del accidente cerebral, y en general salió bien, sólo con una cicatriz resultante del citado evento.

Comentó que, como una de las secuelas que le quedaron a raíz de la trombosis, fue la dificultad para el control del movimiento en uno de sus brazos, pero lleva un gran avance en su recuperación.

En cuanto a cómo se encuentra su corazón después de la cirugía que se le practicó en la Ciudad de México, mencionó que, según los médicos, está recuperada casi al 100 por ciento, por lo que se podría esperar que ya no haya más sorpresas, por lo que deberán estar siempre al pendiente de su evolución.

El seguimiento normal que se le está dando, es que una vez al mes la tienen que llevar a Hermosillo, y se aprovecha para que tenga sus citas con la cardióloga, una hematóloga y una neuróloga, reveló Espinoza Reynaga.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Invitó a la comunidad en general a seguir apoyando a la familia en las actividades económicas que lleva a cabo para recaudar fondos y seguir adelante con su recuperación, como es la venta de verduros, burritos y aguas frescas durante las pedaleadas de Obr en Bici, los miércoles de las 20:00 a las 21:30 horas, para lo cual pidió consultar la página de la organización y saber dónde será la próxima actividad.

Además, continúan con la venta de frijol y recibiendo donativos, por lo que hizo el llamado a comunicarse a los teléfonos 6441712882 de la madre de la menor, Arely Vaquera, o al número suyo, el 6442596687, para brindarles mayores informes.