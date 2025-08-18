Falta limpieza en Panteón de Guadalupe

Falta de mantenimiento y limpieza se reporta en el Panteón del Guadalupe, pues con las lluvias parte de la maleza ha crecido, mientras que también hay algunos encharcamientos de agua, lo que genera la presencia de insectos; a esto se suman algunas lápidas que se encuentran abiertas por el mal estado en el que están, las cuales ponen en riesgo a los visitantes.

Visitantes de este cementerio dieron a conocer que temen un posible foco de infección e incluso enfermedades como el dengue, principalmente porque hay agua limpia estancada por los charcos. También les preocupa la fauna nociva por la maleza, que también entorpece el pasar entre las tumbas, pues no se ve si hay hoyos o piedras que pudieran provocar algún accidente.

“Si le hace falta una buena limpiada, sobretodo la hierba está muy crecida, por los animales más que nada, no vaya a ser que pase algo”, dijo Juan García, uno de los cajemenses que visita este cementerio.

Cabe señalar que en algunas partes del panteón se observa acumulación de escombros que no han sido retirados por el personal de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, ni el personal del cementerio, lo que da una mala imagen al mismo.

En distintas ocasiones, la Dirección de Salud Municipal ha hecho la recomendación de que se evite el almacenamiento de agua y la acumulación de cacharros, por ser criadero de mosquitos transmisores del dengue.

En contraste, el Panteón del Carmen se encuentra en óptimas condiciones, pues se observa reciente limpieza de manera general, a pesar de que la maleza crece con las precipitaciones.