Esperan ambulantes leve repunte por regreso a clases

Los pequeños comerciantes ambulantes y semifijos que realizan su actividad en banquetas del centro de Ciudad Obregón esperan que se dé un leve repunte derivado del regreso a clases, lo que les daría un respiro, expresó Bernardo Pomposo Sebastián.

El presidente de la Unión de Pequeños Comerciantes de Puestos Fijos y Semifijos del Municipio de Cajeme comentó que la actual temporada de verano ha sido de las más difíciles dada la situación del campo en el Valle del Yaqui, pues la gran mayoría de sus clientes cautivos son habitantes de las comunidades rurales de Cajeme y municipios cercanos.

Las ventas de la mayoría de quienes se dedican al rubro de la mercería, bonetería y electrónica están registrando bajas históricas durante el actual verano ya que, en esta ocasión, a las altas temperaturas se les sumó la situación del campo, comentó.

Las mejores ventas esperadas serían durante los días previos al regreso a clases, del 25 al 31 del presente mes y los primeros días de septiembre, para caer nuevamente, expuso Pomposo Sebastián.

Finalmente, recordó el programa de créditos a los micro y pequeños negocios anunciado este año por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual no acaba de aterrizar y que se necesita se les otorgue a la mayor brevedad posible, para poder hacer los compromisos de adquirir mercancías para las ventas de fin de año.