Retomarán rehabilitación de calles en el Parque Industrial de Ciudad Obregón

Luego de la solicitud que hicieran propietarios y usuarios del Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO) para modificar el proyecto de rehabilitación de calles en el lugar, están por reiniciar los trabajos del bulevar Circunvalación, donde se desarrolla la primera etapa de la obra, expresó Francisco Fernández Jaramillo.

El presidente de la Canacintra delegación Ciudad Obregón comentó que ya se subsanó la parte técnica relativa al cambio que se haría en el caso del camellón central, donde originalmente se contemplaba una ciclopista, que se vio como innecesaria y hasta cierto punto peligrosa, por la circulación constante de unidades de carga pesada por el lugar.

Lo que falta es sólo que se haga la reprogramación de los trabajos por parte dela Sidur, instancia que se mostró muy abierta a la solicitud de los industriales y en los próximos días se daría "luz verde" para proseguir con los trabajos, afirmó Fernández Jaramillo.

Como parte de esos cambios, se solicitó que, en vez de las ciclovías, con el recurso estimado mejor se reforzaran los cruceros, a lo que dependencia accedió, expuso el empresario.

En los 50 millones de pesos que se invertirán en esta primera etapa, está incluido todo lo relativo al cambio de tuberías de drenaje y agua potable, en virtud de que por esa vía están las obras de cabeza de ambos sistemas; la primera parte, como se anunció en su momento, comienza en la calzada Francisco Villanueva y culmina en la calle Tornos, frente a las instalaciones de Canacintra, dijo el dirigente empresarial.

La constructora encargada de hacer esta primera parte de la obra platicó ya con las empresas instaladas en el citado bulevar, para coordinarse con ellas con la idea de no entorpecer las maniobras que estas realizan en su quehacer rutinario, comentó.

En cuanto a la ciclovía, mencionó que no se elimina por completo de la obra, y se vería más adelante, pero quizá se haría al lado derecho de los carriles y para ello pudieran invertirse recursos de los mismos empresarios.