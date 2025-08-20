Taxistas esperan repunte en Obregón

La demanda en servicios de taxi aumentó en aproximadamente un 15 por ciento con el regreso a clases de algunas universidades en la ciudad y se espera que se regularice en su totalidad a partir del primero de septiembre, informó el Coordinador Estatal dl Transporte de la Fundación Madrazo, Adolfo Castillo Arias.

El coordinador del servicio de taxis detalló que sí se ha sentido el aumento en la demanda del servicio, aunque todavía faltan los de educación básica y media superior, que reanudan sus actividades a partir del primero de septiembre.

"Sí, ha habido un poco más, hay un poco más de movilidad, esperemos y se normalice el sistema ahora que todos los alumnos de las diferentes escuelas reanuden el ciclo escolar", detalló.

El servicio del taxi tuvo una disminución del 50 por ciento en los viajes diarios luego del periodo vacacional; sin embargo, se ha ido normalizando de manera progresiva y se espera que continúe hasta el regreso del resto de los alumnos.

La semana entrante regresan los alumnos del Itson y después de eso el resto de las escuelas del municipio.

TAXIS ATIENDEN ÁREAS PRIORITARIAS

Explicó que las áreas que más se cubren en la ciudad son desde la colonia Campestre hasta la Machi López, por las calles Coahuila y la 5 de Febrero, además de la Camino Real y la colonia México y las colonias del sur de la ciudad.

Lo que se busca es que los pasajeros que van hacia diferentes destinos puedan llegar sin problemas con alternativas de transporte.