Tramitan becas y apoyos para hijos de trabajadores estatales

Para coadyuvar en hacer más ligero el arranque del ciclo escolar para sus agremiados, la sección 7 del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora (Sutspes) con asiento en Ciudad Obregón apoya con el trámite de bonos de útiles escolares y becas como parte de las prestaciones sindicales, indicó Luz Mercedes Rivas Moreno.

La secretaria general de la sección 7 dijo que durante el ciclo escolar que culminó se tramitaron 29 becas para madres trabajadoras con hijos en universidades públicas.

Por lo que toca a las becas para hijos de los trabajadores que ofrece el sindicato a través de su Patronato, reveló que el próximo mes de septiembre se abrirá la recepción de documentos y entrega de solicitudes, promediando cada año de 70 a 80 trámites entre los diferentes niveles educativos.

Asimismo, actualmente se han entregado ya 21 bonos de útiles del Ejecutivo estatal y 33 bonos descentralizados, cuyo plazo para tramitar vence el 19 de septiembre, por lo que instó a quienes aún no lo han hecho, para que acudan a la brevedad y realicen el procedimiento.

Comentó que, en este tema, ha bajado mucho esa gestión directamente en las oficinas el Sutspes, en virtud de que el empleado ya puede hacerlo de manera directa a través de su dependencia, o bien en las diferentes opciones que las redes y tecnología les ofrece, ya que es una organización que siempre está en constante mejora y evolución, en vía de facilitarle a su gremio cada prestación a la que tiene derecho.

Mencionó que los beneficiados son empleados de dependencias como el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Instituto de Crédito Educativo, Museo de los Yaquis, Agencia y Subagencia Fiscal, Hospital General, Jurisdicción Sanitaria, oficialías del Registro Civil, UNAIDES, Bienes y Concesiones, ICRESON, Delegación del Transporte y Dirección de Alcoholes, dependientes de las oficinas de Cajeme, que comprende además poblaciones como Cócorit, Esperanza, Rosario, Tesopaco y Vícam.